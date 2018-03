QIAGEN meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2013

Ziele für das 1. Quartal 2013 erreicht: Konzernumsatz steigt bei konstanten Wechselkursen um 3% auf $303,6 Mio. durch Wachstum in allen geografischen Regionen; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie bei $0,23; freier Cashflow $30 Millionen

Fortschritte bei der Beschleunigung von Innovation und Wachstum im Jahr 2013:

- Molekulare Diagnostik (+11% bei konstanten Wechselkursen) und Angewandte Testverfahren (+5% bei konstanten Wechselkursen) liefern solide Ergebnisse und gleichen schwaches Marktumfeld in der Pharmazeutischen Industrie und Akademischen Forschung mehr als aus

- Automationsplattform QIAsymphony ist auf gutem Weg, im Laufe des Jahres 2013 die Zahl von 1.000 installierten Systemen zu übertreffen; neue QIAlink-Software erlaubt Verbindung mit Laborinformationssystemen

- Übernahme von Ingenuity Systems, eines weltweit führenden Anbieters von Software zur Analyse und Interpretation komplexer biologischer Daten, stärkt QIAGENs Ökosystem für die molekulare Testung

- QIAGEN treibt mehr als 35 diagnostische Entwicklungsprojekte voran und stärkt seine Führungsposition in der personalisierten Medizin durch einen Rahmenvertrag mit Eli Lilly

- QIAGEN passt wegen Ingenuity-Übernahme und Markttrends in der akademischen Forschung den Ausblick für das Gesamtjahr 2013 an, erwartet weiterhin Wachstum beim Umsatz und bereinigten Gewinn

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das erste Quartal 2013 bekannt, wobei das Unternehmen in einem schwierigen Geschäftsumfeld Innovationen vorantreiben und Wachstum verzeichnen konnte.

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal 2013 zeigen, dass QIAGEN in der Lage ist, in einem schwierigen Umfeld zu wachsen. Wir haben ein solides Umsatzwachstum in der Molekularen Diagnostik verzeichnet, die positive Entwicklung wurde zudem durch Zuwächse in den Angewandten Testverfahren und in allen geografischen Regionen angetrieben. Hierdurch wurde das schwache Umfeld im Bereich der akademischen Forschung, die von Unsicherheiten bezüglich der staatlichen Forschungsförderung in unterschiedlichen Regionen und Haushaltskürzungen in den USA betroffen ist, mehr als kompensiert", so Peer M. Schatz, Vorstandsvorsitzender der QIAGEN N.V. "Unser Portfolio an Wachstumstreibern - einschließlich der Automationsplattform QIAsymphony, des QuantiFERON-TB-Tests zur Erkennung latenter Tuberkulose sowie unserer Produkte für die Personalisierte Medizin - gewinnt an Dynamik und wies durchweg signifikante Zuwächse auf, so dass in der Molekularen Diagnostik ein zweistelliges Wachstum verzeichnet werden konnte."

"QIAGEN will durch Innovationen weiter wachsen. So arbeiten wir an einer Komplettlösung für Next-Generation-Sequencing-Anwendungen in der klinischen Forschung und Diagnostik. Durch die Übernahme von Ingenuity Systems wird unser Ökosystem für die molekulare Testung um eine führende Lösung zur Analyse und Interpretation komplexer biologischer Daten erweitert. Unsere Entwicklungspipeline mit mehr als 35 diagnostischen Tests verzeichnet weiter Fortschritte, und für die Jahre 2013 sowie 2014 planen wir die Einreichung wichtiger Tests zur Zulassung, insbesondere in den Bereichen Profiling (Nachweis von Infektionskrankheiten) und Personalisierte Medizin (therapiebegleitende Diagnostika). Zugleich suchen wir nach neuen Wegen, um unsere Effizienz und Effektivität zu verbessern. Damit ist QIAGEN gut aufgestellt, um die Ziele für 2013 zu erreichen und unsere Mission, Verbesserungen der Lebensqualität zu ermöglichen, in die Tat umzusetzen."

Ergebnisse des ersten Quartals 2013

Veränderung In Millionen $, ausgenommen Gewinn je Aktie Q1 2013 Q1 2012 $ Konst. Wechselk. Umsatzerlöse 303,6 296,4 2% 3% Betriebsergebnis, bereinigt 78,4 80,3 -2% Konzernergebnis, bereinigt 54,7 54,8 0% Verwässertes Ergebnis je Stammaktie, bereinigt $0,23 $0,23 Informationen zu den bereinigten Zahlen entnehmen Sie bitte den dieser Mitteilung beigefügten Tabellen. Das bereinigte Konzernergebnis sowie das verwässerte bereinigte Ergebnis je Stammaktie repräsentieren jeweils das den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbare Ergebnis.

Bei konstanten Wechselkursen stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal 2013 um 3%, angetrieben von den Kundengruppen Molekulare Diagnostik (+11% bei konstanten Wechselkursen) und Angewandte Testverfahren (+5% bei konstanten Wechselkursen). Die niedrigeren Beiträge aus den Bereichen Pharma und Akademische Forschung (jeweils -4% bei konstanten Wechselkursen) wurden dadurch mehr als kompensiert. Das laufende Produktportfolio generierte 2% Wachstum (bei konstanten Wechselkursen), während AmniSure (Übernahme im Mai 2012) einen zusätzlichen Prozentpunkt beisteuerte. Wechselkursschwankungen hatten einen negativen Einfluss von einem Prozentpunkt auf die berichteten Umsätze, was auf die Schwäche des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar (Berichtswährung) zurückzuführen war.

Das operative Ergebnis sank im ersten Quartal 2013 um 20% auf $29,1 Mio. (1. Quartal 2012: $36,5 Mio.). Bereinigt um Effekte wie Restrukturierungs- und Übernahmekosten, aktienbezogene Vergütung sowie die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, sank es um 2% auf $78,4 Mio. im Vergleich zu $80,3 Mio. im ersten Quartal 2012. Die bereinigte operative Marge fiel von 27% im Vorjahreszeitraum auf 26% des Konzernumsatzes im ersten Quartal 2013.

Das den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbare Konzernergebnis betrug im ersten Quartal 2013 $20,0 Mio. gegenüber $28,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf $0,08 (basierend auf 241,5 Mio. verwässerten Aktien) im Vergleich zu $0,12 im Vorjahreszeitraum (basierend auf 238,9 Mio. verwässerten Aktien), hauptsächlich aufgrund höherer Amortisierungs- und Integrationskosten. Das bereinigte, den Aktionären der QIAGEN N.V. zurechenbare Konzernergebnis blieb mit $54,7 Mio. gegenüber $54,8 Mio. im Vergleichszeitraum 2012 weitgehend unverändert. Auch der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie war im ersten Quartal 2013 mit $0,23 ebenso hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Gegenüber dem 31. Dezember 2012 sanken die liquiden Mittel zum 31. März 2013 von $394,0 Millionen auf $372,8 Millionen. Der operative Cashflow betrug zum Ende des ersten Quartals 2013 insgesamt $45,9 Millionen, im Vergleichszeitraum 2012 waren es $11,1 Millionen. Der freie Cashflow verbesserte sich signifikant auf $30,1 Millionen gegenüber einem negativen freien Cashflow von $7,7 Millionen im Vergleichszeitraum 2012. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten betrug zum Ende des ersten Quartals 2013 insgesamt $23,2 Millionen, im Vorjahr waren es $25,0 Millionen. Der Mittelabfluss aus Finanzierungsaktivitäten betrug zum Ende des ersten Quartals 2013 insgesamt $40,1 Millionen, hauptsächlich aufgrund des Aktienrückkaufprogramms. Im Vergleichszeitraum 2012 wurde demgegenüber ein Zufluss aus Finanzierungsaktivitäten in Höhe von $11,2 Millionen verbucht.

Die Überleitung der gemeldeten Ergebnisse gemäß den US-Bilanzierungsregeln (GAAP) zu den bereinigten Ergebnissen ist in den Tabellen enthalten, die dieser Veröffentlichung beiliegen.

"Unsere solide Finanzlage liefert QIAGEN die Ressourcen, um attraktive Chancen zur Geschäftsexpansion zu nutzen. Die Übernahme von Ingenuity Systems passt dabei in unsere Strategie, neue Technologien zu integrieren, die für unser gesamtes Portfolio an Probenvorbereitungs- und Testtechnologien als Katalysator der Wertschöpfung dienen können," so Roland Sackers, Finanzvorstand der QIAGEN N.V. "Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unser kürzlich abgeschlossenes Aktienrückkaufprogramm über $100 Millionen. Dieses Programm und die Übernahme von Ingenuity Systems sind Beispiele für die Umsetzung unserer Kapitalzuweisungsstrategie, die auf eine Steigerung der Wertschöpfung für unsere Aktionäre und die Unterstützung von QIAGENs Geschäftsexpansion abzielt. Wir sind auf einem guten Weg, 2013 die Umsätze und den bereinigten Gewinn zu steigern und die Rentabilität weiter zu verbessern."

Geschäftsentwicklung

Regionen:

Alle Regionen verzeichneten im ersten Quartal 2013 bei konstanten Wechselkursen ein einstelliges Wachstum, angeführt von der Region Europa/Nahost/Afrika (+4% bei konstanten Wechselkursen, 34% des Umsatzes). Die Region Amerikas (+2% bei konstanten Wechselkursen, 47% des Umsatzes) verzeichnete, angetrieben durch die Molekulare Diagnostik, ebenfalls Wachstum. In der Region Asien-Pazifik/Japan (+3% bei konstanten Wechselkursen, 18% des Umsatzes) lieferten China und Indien wichtige Wachstumsimpulse. Dagegen sanken die Beiträge aus Japan, bedingt durch die Verschiebung von einigen Budgets für die akademische Forschung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2013, leicht. Der Umsatz in den sieben führenden aufstrebenden Märkten stieg bei konstanten Wechselkursen um etwa 19% und machte 11% vom Gesamtumsatz aus.

Produktkategorien:

Verbrauchsmaterialien und damit verbundene Umsätze verzeichneten eine positive Entwicklung (+4% bei konstanten Wechselkursen, 89% des Umsatzes). Ausschlaggebend hierfür waren zweistellige Zuwächse in der Molekularen Diagnostik sowie ein solides einstelliges Wachstums in Angewandten Testverfahren. Ein leichter Rückgang in den Bereichen Pharmazeutische Industrie und Akademische Forschung konnte dadurch mehr als ausgeglichen werden.

Die Umsätze mit Instrumenten (-3% bei konstanten Wechselkursen, 11% des Umsatzes) stiegen im Bereich Pharmazeutische Industrie, sanken jedoch in der Akademischen Forschung aufgrund unsicherer Aussichten für die staatliche Förderung in den USA und anderen Ländern. In den Angewandten Testverfahren wurden etwas niedrigere Umsätze registriert. Aufbauend auf einer installierten Basis von mehr als 750 QIAsymphony-Systemen zum Jahresende 2012 verzeichnete QIAGEN erneut eine hohe Anzahl neuer Platzierungen dieser Automationsplattform. QIAGENs Ziel für das Jahr 2013 ist es, die Schwelle von 1.000 installierten QIAsymphony-Systemen zu überschreiten. Die laufende Umstellung auf Reagenzien-Mietverträge, bei denen Umsätze über einen Mehrjahreszeitraum erfasst werden, führte unter Betrachtung konstanter Wechselkurse zu einem einstelligen Rückgang der Einnahmen mit Instrumenten in der Molekularen Diagnostik.

Kundengruppen:

Überblick der Ergebnisse bei den vier Kundengruppen von QIAGEN (basierend auf Gesamtumsatzergebnissen, die organisches Wachstum und Übernahmen beinhalten, unter Betrachtung konstanter Wechselkurse):

Molekulare Diagnostik (1. Quartal 2013: +11% bei konstanten Wechselkursen, 50% des Umsatzes) verzeichnete im ersten Quartal 2013 ein solides Wachstum. Diese Entwicklung wurde unter Betrachtung konstanter Wechselkurse von zweistelligen Wachstumsraten bei Verbrauchsmaterialien getragen, während die Umsätze mit Instrumenten - vornehmlich aufgrund der Fokussierung auf mehrjährige Reagenzien-Mietverträge für die QIAsymphony-Plattform - zurückgingen. Im Bereich Prävention verzeichnete der QuantiFERON-TB-Test zur Erkennung latenter Tuberkulose (TB) aufgrund erfolgreicher Initiativen zur Markterschließung in den USA und Europa weiterhin ein Wachstum von 20% bei konstanten Wechselkursen. Die Umsätze mit Produkten zur HPV-Testung (-2% bei konstanten Wechselkursen, 17% der Umsätze) gingen in den USA, wo sich der Preisdruck bei Einführung mehrjähriger Kundenverträge verstärkt, bei konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Bereich zurück, wuchsen jedoch in anderen Regionen. Bei Produkten für Anwendungen im Bereich Profiling wurde bei konstanten Wechselkursen ein solides zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet, das auf einen verstärkten Einsatz von Verbrauchsmaterialien für die QIAsymphony-Automationsplattform zurückzuführen ist. In der Personalisierten Medizin wurden im ersten Quartal 2013 ebenfalls höhere Umsätze verzeichnet. Bei der Vor-Ort-Testung verzeichnete der AmniSure-Test zum Nachweis eines vorzeitigen Blasensprungs erneut ein hohes Wachstum.

Angewandte Testverfahren (1. Quartal 2013: +5% bei konstanten Wechselkursen, 8% des Umsatzes) generierten durch eine stetige Geschäftsexpansion in allen drei Bereichen - Human-ID/Forensik, Veterinärmedizin und Lebensmittelsicherheit - bei konstanten Wechselkursen ein hohes einstelliges Wachstum im Bereich der Verbrauchsmaterialien. Eine höhere Nachfrage im Zuge des europäischen Pferdefleischskandal sorgte für weitere Wachstumsimpulse und erhöhte das Bewusstsein für die Vorteile molekularer Tests im Bereich der Lebensmittelkontrolle. Die Aufmerksamkeit für QIAGENs starke Position und sein in den letzten zwei Jahren deutlich erweitertes Produktangebot im Bereich der Angewandten Testverfahren wuchsen damit spürbar. Die Umsätze mit Instrumenten blieben leicht hinter denen eines sehr starken ersten Quartals 2012 zurück, als mit der Einführung der Automationsplattform QIAsymphony bei den Kunden begonnen wurde.

Pharmazeutische Industrie (1. Quartal 2013: -4% bei konstanten Wechselkursen, 18% des Umsatzes) wies in der Region Asien-Pazifik/Japan ein Wachstum auf, während in den Regionen Amerika und EMEA aufgrund der sich seit 2012 auswirkenden Restrukturierungsmaßnahmen und Standortkonsolidierungen bei einigen Kunden ein Ergebnisrückgang zu verzeichnen war.

Akademische Forschung (1. Quartal 2013: -4% bei konstanten Wechselkursen, 24% des Umsatzes) verzeichnete sinkende Umsätze sowohl bei Verbrauchsmaterialien als auch bei Instrumenten, vornehmlich aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der öffentlichen Forschungsförderung in unterschiedlichen Märkten, einschließlich der Implementierung automatischer Haushaltskürzungen in den USA, die im März in Kraft getreten sind. Auch in Europa und einigen Märkten in der Region Asien-Pazifik/ Japan - ausgenommen China - wurden in der Akademischen Forschung niedrigere Umsätze verzeichnet. QIAGEN schätzt, dass die Zurückhaltung bei öffentlichen Forschungsausgaben und speziell die Situation in den USA zu einer Absenkung des konsolidierten Umsatzwachstums für das Gesamtjahr 2013 um mindestens einen Prozentpunkt führen könnten.

Beschleunigung von Innovation und Wachstum im Jahr 2013

QIAGEN arbeitet weiter daran, das Innovations- und Wachstumstempo 2013 inmitten eines schwierigen Marktumfelds zu beschleunigen. Aufbauend auf den Fortschritten der strategischen Initiativen zur Nutzung seiner führenden Position bei Probenvorbereitungs- und Testtechnologien über alle Kundengruppen konzentriert sich QIAGEN 2013 vor allem auf die weitere Verbreitung automatisierter Plattformen, die Erweiterung des Testportfolios für alle Kundengruppen sowie den Ausbau seiner geografischen Präsenz. Weitere Ziele sind die Steigerung von Effizienz und Effektivität durch verbesserte Ressourcenallokation, die Stärkung der Position von QIAGEN als Arbeitgeber der Wahl und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Jüngste Entwicklungen im Jahr 2013 umfassen:

> Aufbau einer Führungsposition bei der Interpretation biologischer Daten: QIAGEN hat am 29. April die Akquisition von Ingenuity Systems, Inc., eines führenden Anbieters von Lösungen zur schnellen und präzisen Analyse und Interpretation genomischer Daten, für $105 Millionen in bar bekanntgegeben. Neue Technologien wie z.B. Next-Generation-Sequencing (NGS) generieren ein wachsendes Volumen an komplexen biologischen Daten, wodurch ihrer Analyse und Interpretation eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg in Forschung und Diagnostik zukommt. Durch die Lösungen von Ingenuity erhält QIAGENs Ökosystem wichtige Fähigkeiten für die effiziente Umwandlung biologischer Proben in wertvolle und belastbare Informationen von wissenschaftlicher und klinischer Relevanz.

> Next-Generation-Sequencing-Workflow: QIAGENs Strategie, NGS zu einem routinemäßigen und kostengünstigen Werkzeug in der klinischen Forschung und Diagnostik zu machen, stieß beim jährlichen AGBT-Meeting (Advances in Genome Biology and Technology) im Februar 2013 auf äußerst positive Resonanz seitens potenzieller Kunden. QIAGEN arbeitet weiter an Plänen für die Platzierung seiner Lösung für komplette Arbeitsabläufe im NGS bei ausgewählten Kundengruppen in der zweiten Jahreshälfte 2013. Die Basis hierfür bilden bestehende QIAGEN-Instrumente sowie der GeneReader, ein revolutionäres Benchtop-Sequenziergerät.

> Influenza: QIAGEN unterstützt wie bei ähnlichen Ausbrüchen in der Vergangenheit Maßnahmen zur Überwachung von Infektionen mit dem Influenza-Stamm A(H7N9) und bereitet unterschiedliche Screeningtests sowie verwandte Verfahren für Anwendungen in der Tier- und Humanmedizin vor. Hierbei arbeitet QIAGEN eng mit Behörden in China zusammen. Das Influenza A(H7N9) ist ein Serotyp des Vogelgrippevirus, welches nach Angaben der US-Seuchenkontrollbehörde CDC bislang nur in Asien und dort vor allem in China nachgewiesen werden konnte. In den USA gehören QIAGENs Proben- und Testtechnologien zu Schlüsselkomponenten eines PCR-basierten Nachweisverfahrens für Influenza A(H7N9), das von der CDC entwickelt und kürzlich von der US-Aufsichtsbehörde FDA für den Notfalleinsatz zugelassen wurde.

> QIAsymphony: QIAGEN ist auf einem guten Weg, bis zum Jahresende 2013 die Zahl von 1.000 Installationen der Automationsplattform QIAsymphony zu übertreffen. Hierbei handelt es sich um das branchenweit erste modulare System, das sowohl kommerzielle Tests als auch eine Vielzahl im Labor entwickelter Nachweisverfahren von der Probe bis zum klinischen Ergebnis verarbeiten kann. Im ersten Quartal 2013 wurde mit QIAlink ein neues Softwarepaket eingeführt, das die Datenverarbeitung zwischen der QIAsymphony-Plattform und allen Laborinformationssystemen (LIMS) automatisieren soll.

> Expansion in der Personalisierten Medizin: QIAGEN baut seine Führungsposition bei den therapiebegleitenden Diagnostika weiter aus. Das therascreen KRAS RGQ PCR Kit zur Behandlung von Darmkrebspatienten wurde seit seiner US-Zulassung im Juli 2012 bereits von zahlreichen Laboratorien adaptiert; darunter Clarient, dem führenden Anbieter von laborbasierten Krebstests in den USA. QIAGEN arbeitet gemeinsam mit der FDA an der Prüfung des therascreen EGFR RGQ PCR Kits für den Einsatz bei der Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). Der Zulassungsantrag wurde der US-Behörde Ende 2012 vorgelegt. QIAGEN vertieft zudem weiter die Beziehungen zu seinen Pharma-Entwicklungspartnern und hat im Februar 2013 einen Rahmenvertrag mit Eli Lilly and Company für künftige Projekte geschlossen. Dieser Vertrag baut auf der bisherigen Zusammenarbeit auf, insbesondere bei der US-Zulassung des therascreen KRAS-Tests.

> Entwicklung von Innovationen: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden im ersten Quartal 2013 um 20% erhöht, um die Entwicklung wichtiger Testverfahren zur Erweiterung des Portfolios in der Molekularen Diagnostik und anderen Kundengruppen zu unterstützen, insbesondere für die Verwendung auf der QIAsymphony-Plattform. Im ersten Quartal brachte QIAGEN den careHPV-Test auf den chinesischen Markt. Dieser Test ist das weltweit erste molekulardiagnostische Verfahren zum Nachweis von Hochrisikotypen des humanen Papillomavirus (HPV) in ressourcenarmen Umgebungen wie z.B. in Gebieten ohne Elektrizität, fließendes Wasser oder Laborinfrastruktur. Er ergänzt hervorragend den digene HPV Test, der häufig in klinischen Umgebungen in Industrienationen zum Einsatz kommt.

> Effizientes und effektives Wachstum: Aufgrund der erfolgreichen Zulassungen der therapiebegleitenden Diagnostika KRAS und EGFR in den USA wird QIAGEN alle Zulassungsprojekte für die Molekulare Diagnostik in einem globalen Zentrum in Manchester (UK) bündeln, einem Schlüsselstandort für die Aktivitäten in der Personalisierten Medizin. Hierdurch wird ein nahtloser Verifizierungs- und Validierungsprozess für die letzten Entwicklungsphasen geschaffen, allen voran bei Tests für die QIAsymphony-Plattform. Es ist geplant, den deutschen Standort Hamburg zu schließen und Schlüsselprojekte nach Manchester zu transferieren. QIAGEN verzeichnet gute Fortschritte bei der Umsetzung dieser Initiativen und erwartet, die Mehrzahl der Restrukturierungsmaßnahmen bis zum Ende des zweiten Quartals 2013 abschließen zu können.

QIAGEN schließt Aktienrückkaufprogramm über $100 Mio. ab

QIAGEN war sehr zufrieden mit der Resonanz auf sein Aktienrückkaufprogramm über $100 Millionen, das am 29. März 2013 abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden an der Frankfurter Börse und über die NASDAQ 5,07 Mio. Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 14,59 bzw. $20,00 je Aktie zurückgekauft. Die zurückgekauften Aktien werden als eigene Aktien gehalten, um Verpflichtungen aus Wandelanleihen und/oder aktienbasierten Vergütungsplänen für Mitarbeiter nachzukommen. QIAGEN beabsichtigt, die Aktionäre auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2013 um eine neue Jahresgenehmigung zu bitten, die das Unternehmen berechtigt, Rückkäufe für bis zu 10% des Aktienkapitals zu tätigen. Der Aufsichtsrat und der Vorstand werden im Rahmen von QIAGENs Kapitalzuweisungsstrategie auch künftig die Möglichkeiten für neue Aktienrückkaufprogramme eruieren.

Ausblick 2013

QIAGEN erwartet für das Gesamtjahr 2013 weiterhin verbesserte Ergebnisse und hat seine Gesamtjahresziele für den bereinigten Nettoumsatz (1) sowie den bereinigten, verwässerten Gewinn je Aktie angepasst, um den Einfluss neuer Entwicklungen im ersten Quartal zu berücksichtigen. QIAGEN erwartet derzeit, dass Kürzungen der öffentlichen Ausgaben für die Life Science Forschung einschließlich der Implementierung automatischer Ausgabenkürzungen in den USA das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2013 um mindestens einen Prozentpunkt mindern werden. Im Gegenzug erwartet QIAGEN aus der Übernahme von Ingenuity im Gesamtjahr 2013 einen bereinigten Umsatzbeitrag von $15 Millionen. Im Ergebnis erwartet QIAGEN beim bereinigten Umsatz unter Betrachtung konstanter Wechselkurse ein Wachstum von 5%. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet QIAGEN ein Gesamtjahresergebnis von ca. $1,13. Dies beinhaltet eine Verwässerung in Höhe von $0,03 je Aktie bedingt durch die Ingenuity-Übernahme. Für das zweite Quartal 2013 erwartet QIAGEN beim bereinigten Nettoumsatz unter Betrachtung konstanter Wechselkurse ein Wachstum in Höhe von 1-2%, und beim bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie ein Ergebnis in Höhe von $0,25. Das Unternehmen erwartet für die zweite Jahreshälfte ein beschleunigtes Wachstum beim bereinigten Umsatz und Gewinn. Nicht einzogen sind mögliche Akquisitionen, die im Verlauf des Jahres 2013 abgeschlossen werden könnten.

Über QIAGEN:

QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und der weltweit führende Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien. Diese Technologien dienen der Gewinnung wertvoller molekularer Informationen aus biologischem Material. Probentechnologien werden eingesetzt, um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe zu isolieren und für die Analyse vorzubereiten. Testtechnologien werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar und einer Auswertung zugänglich zu machen. QIAGEN vermarktet weltweit mehr als 500 Produkte. Diese umfassen sowohl Verbrauchsmaterialien als auch Automationssysteme, die das Unternehmen an vier Kundengruppen vertreibt: Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testung (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmitteltestung), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Akademische Forschung (Life Science Forschung). Stand 31. März 2013 beschäftigte QIAGEN weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com/.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, Märkte, Strategie und insbesondere operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden operativen Ergebnisse, neue Produktentwicklungen, neue Produkteinführungen, regulatorische Einreichungen und Finanzplanungen, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen, die mit gewissen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen), Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Geschäftsfelder, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte (einschließlich angewandter Testverfahren, personalisierter Medizin, klinischer Forschung, Proteomik, Frauenheilkunde/ HPV-Testung und molekularer Diagnostik), Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte, den Abschluss von Akquisitionen und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

