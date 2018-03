Tiroler Tageszeitung vom 30. April 2013; Leitartikel von Anita Heubacher: "ÖVP braucht Signal der Erneuerung".

Innsbruck (OTS) - Utl: Die ÖVP treibt eine Frage um: Wo will man in fünf Jahren stehen? Die Befürchtung ist groß, dass eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition die Partei weiter schwächt. Die Zeichen stehen daher auf Schwarz-Grün.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die ÖVP hat eine äußerst entspannte Ausgangslage: Mit 16 Mandaten ausgestattet, kann sich Günther Platter den Koalitionspartner aussuchen. Und den dürften die Schwarzen so wählen, dass es für die eigene Partei möglicherweise eine Trendumkehr gibt.

Knapp 40 Prozent sind es am Sonntag für die ÖVP geworden. Unter schwierigen Voraussetzungen konnte die Partei auf historischem Tiefststand stabilisiert werden. Soll es wieder bergauf gehen und will man die Erosion der Partei in weitere Splittergruppen aufhalten, wird auch die ÖVP Erneuerungssignale aussenden müssen. Die Partei braucht ein Angebot für bestimmte Zielgruppen. Bei jungen, urbanen, modernen Wählern haftet den "schwarzen Mandern" noch immer ein verstaubtes Image an. Bei den Wahlergebnissen lässt sich das sehr schön ablesen: In Innsbruck landete die ÖVP auf Platz zwei, dort haben ebenso wie im Speckgürtel der Landeshauptstadt die Grünen reüssiert.

Die Grünen können der Koalition den so oft zitierten nötigen "Charme" verleihen, der ÖVP den modernen Anstrich und das Signal, dass sich nach diesen Wahlen etwas ändern wird. In der ÖVP stehen die Zeichen deshalb auf Schwarz-Grün. Die Bauern glauben, dass die Saat in fünf Jahren aufgehen könnte. Bei der Almförderung fand man plötzlich in den Grünen einen Mitkämpfer, die Agrar-Frage, vom Wähler offensichtlich nicht prioritär behandelt, wird sich lösen lassen. Der Arbeitnehmerflügel hat sich schon geoutet, der Wirtschaftsbund muss die Touristiker überzeugen.

VP-Parteichef Günther Platter liebäugelt seit Längerem mit etwas Neuem. Noch dazu, wo er sich zuletzt sehr über seinen Koalitions-partner SPÖ geärgert hat. Die Befürworter von Schwarz-Grün in der ÖVP schauen gern nach Oberösterreich: Dort holte LH Josef Pühringer die Grünen 2003 in die Regierung. Die ÖVP lag bei 43,4 Prozent. 2009 gewann Pühringer drei Mandate dazu. Die schwarz-grüne Regierung ging in die Verlängerung. Die SPÖ wurde stark geschwächt. Die Grünen konnten ihre Stimmen halten. In der ÖVP sorgt man sich indes über den Verlauf der Koalitionsverhandlungen. Mit Magen- schmerzen denkt man, wohl in beiden Parteien, an Verhandlungen im Bund, wo sich Ex-VP-Chef Wolfgang Schüssel und Grünen-Chefin Eva Glawischnig gegenübersaßen und die Verhandlungen letztlich platzten. Auch in Tirol gibt es Knackpunkte mit Sprengkraft.

