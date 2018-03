Neues Volksblatt: "So kann es bleiben" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 30. April 2013

Linz (OTS) - Es gab Zeiten, da konnten Politiker gar nicht quer und bunt genug daher kommen. Gewiss: So mancher "schräge Vogel" sorgte für Aufmerksamkeit, allerdings ging das politische Know-how nur in den seltensten Fällen mit den Anforderungen an einen Politiker einher, Aktionismus brachte zwar die schnelle Schlagzeile, nachhaltige Politik ersetzte er aber nicht. Wie alle anderen Parteien hat auch die ÖVP ihre bitteren Erfahrungen mit Quereinsteigern machen müssen.

Jetzt schaut die Welt auf einmal ganz anders aus. "Es bricht irgendwie das Zeitalter der redlichen, wenig strahlenden Pragmatiker" an, mutmaßt Meinungsforscher Peter Hajek und nennt als konkrete Beispiele die Wahlsieger Günther Platter (ÖVP, Tirol) und Peter Kaiser (SPÖ, Kärnten). Man kann auch ein bisschen weiter zurückschauen und aus dem Archiv herauskramen, was so mancher Kommentator über den aktuellen ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger geurteilt hat. Farblos, unscheinbar, graue Maus und andere wenig schmeichelhafte Attribute schrieb man ihm beim Amtsantritt zu. Wenn Spindelegger heute beharrlich sagt, 2013 werde das Jahr der ÖVP, wird er mittlerweile nicht mehr belächelt, sondern bekommt für seine Partei einen "Erfolgsrun" attestiert.

Es waren nicht zuletzt die Krisenjahre, für deren Bewältigung in der Politik Seriosität statt Fun-Faktor gefragt war. So kann es ruhig bleiben.

