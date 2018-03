WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die Unterschiede werden noch größer - von Patrizia Reidl

Theoretisch funktioniert so manches besser als praktisch

Wien (OTS) - Eigentlich wäre in "Osteuropa" alles so easy. Da gibt es etwa den berühmten Nachholbedarf, auch in puncto Abfallwirtschaft. Aufholen und an westliche Niveaus anpassen lautet auch bei Müllentsorgung, Recycling und Abwasserklärung die Devise für Tschechien, Slowakei, Rumänien und Co. Den Antrieb für den Auf- und Nachholprozess liefern und lieferten diverse EU-Richtlinien und -Verordnungen und die dazugehörigen Gelder, die aus den Töpfen der großen europäischen Familie fließen. Seit Jahren an vorderster Front im Bereich Abfall und allen artverwandten Themen mit dabei: die österreichischen Unternehmen - Saubermacher, AVE, ASA und viele andere. Ohne deren Expertise und technisches Know-how würde der Aufholprozess in Sachen Abfall in den Ländern nicht funktionieren.

Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Theoretisch funktioniert so manches besser als praktisch. Da ist einmal "Osteuropa". Der Begriff in seiner ganzen undifferenzierten Breite wird bei Weitem der Realität nicht mehr gerecht. Genaue Beobachter, zumal Unternehmer, wissen das: Die Länder der Region sind mittlerweile, waren es eigentlich immer schon, ziemlich unterschiedlich, auch im Aufholprozess.

Und das bringt uns zum zweiten Punkt: Die Abfallwirtschaft, die in manchen dieser Länder offenbar nicht so läuft, wie sich die Menschen aus dem Westen das vorgestellt haben. Das eine oder andere Unternehmen erwägt den Rückzug aus dem einen oder anderen Land oder sogar aus der ganzen Region. Siehe Saubermacher und der Verkauf einer Beteiligung in Ungarn vergangenes Jahr und der für das Unternehmen denkbare Komplettrückzug aus Rumänien. Oder siehe das oberösterreichische Abfallwirtschaftsunternehmen AVE, das sich gleich vom gesamten Osteuropa-Geschäft trennen will, wie es vor einigen Wochen angekündigt hat. Zu viele teure Investitionen würden anstehen, heißt es.

Troubles in Ungarn, nicht erfüllte Hoffnungen in Rumänien: Die wirtschaftliche Lage, sprich Misere, in manchen Ländern der Region lädt Unternehmen nicht zum Investieren ein. Es ist ihnen nicht zu verdenken. Kleiner Sidestep: Ungarn ist ein Sonderfall. Dort verunsichert ein seit drei Jahren amtierender Ministerpräsident die internationale Investorenschar. Andere Länder der Region - etwa Slowenien - sind für Unternehmen aber weiterhin attraktiv. Was das insgesamt für die Abfallwirtschaft der Region bedeutet? Sie wird sich noch unterschiedlicher entwickeln als bisher schon.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at