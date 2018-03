OÖNachrichten-Leitartikel: "Straches Ringen um Macht und Vermächtnis", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 30. April

Linz (OTS) - Landtagswahlen folgen eigenen Gesetzen. Jeder Landeshauptmann hat einen dicken Amtsbonus, außer er verstößt gegen alle Regeln (wie in Kärnten). Gibt es - wie in Tirol und Niederösterreich - keinen Konkurrenten auf Augenhöhe, landen die Mitbewerber unter ferner liefen.

Aus den bisher drei Landtagswahlen 2013 lassen sich daher kaum Wahlverwandtschaften konstruieren - so groß auch die Versuchung wäre, einen Bundestrend zu basteln.

Eine Gemeinsamkeit gibt es aber doch: Die FPÖ verliert und verliert. Beim Ringen um die Macht und das Vermächtnis Haiders ist Strache geschwächt.

Selbstbewusst stellte er bis in die jüngste Zeit den Anspruch auf Regierungseintritt; sogar die Kanzlerschaft schien ihm in Reichweite. Gleichzeitig ging es mit Haiders unmittelbaren Nachlassverwaltern im BZÖ bergab. Der gefühlte Erbe war Strache.

Doch die Hochkonjunktur für Ein- und Ausfälle nach Haider-Art ist vorbei. Der Markt hat sich geändert, und Straches Produkt schaut alt aus gegen den 80-jährigen Stronach.

ÖVP und SPÖ müssten dafür dankbar sein. Kein Wunder, dass Strache das Gerücht ausstreut, die zwei wären die heimlichen Geburtshelfer des Newcomers gewesen. Er hält den Koalitionsparteien den lästigen Herausforderer vom Leib.

Jedenfalls ist Populismus und Kassieren von Proteststimmen keine Alleinstellung Straches mehr. Sein Wählerschwund in Niederösterreich und Kärnten war dramatisch. Auch in Tirol schnitt die FPÖ schlecht ab.

Letzteres hatte ausnahmsweise nichts mit Stronach zu schaffen; der ruinierte sich selbst mit einem grotesken Listenstreit.

Kommenden Sonntag in Salzburg setzt Strache auf den alten Kämpen Karl Schnell. Der war schon 1991 FP-Generalsekretär und hat seither alle Manöver mitgemacht. Schnell hofft auf ein "blaues Wunder" an der Salzach. Aber dort wird auch Stronach punkten.

Die Aussichten der FPÖ sind düster. Das kann sich freilich wieder ändern.

Erstens ist ungewiss, wie lange Stronach mitmischt. Beim Fußball verlor er rasch die Lust. Seinem Team fehlen gute Leute, die eines Tages seinen Platz einnehmen können.

Zweitens hat die FPÖ immer noch Strukturen, die manchen Sturm überstanden.

Aber Strache braucht dringend eine Idee und ein Produkt, mit dem er auf dem geänderten Markt bestehen kann.

