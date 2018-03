Staples eröffnet sein erstes "Experience Centre" für 3D-Druckertechnologie mit Unterstützung von Mcor Technologies

(PRN) - - Preiswerte, papierbasierte 3D-Vollfarbdrucker von Mcor versetzen Staples in die Lage, die 3D-Drucktechnologie allgemein zugänglich zu machen.

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

der Hersteller der einzigen

Produktlinie von Desktop-3D-Papierdruckern der Welt, meldete heute, dass seine IRIS 3D-Vollfarbdrucker exklusiv im ersten "Experience Centre" zum Einsatz kommen, das kürzlich im Staples Office Centre im niederländischen Almere eröffnet wurde.

Das Staples Experience Centre bietet Verbrauchern die Möglichkeit, 3D-Drucker in der Praxis zu erleben und sich über die 3D-Drucktechnologie zu informieren. Die Besucher können 3D-Drucker von Mcor ausprobieren, in voller Farbe ausgedruckte 3D-Papiermodelle untersuchen sowie an Präsentationen und Workshops zum Thema 3D-Druck teilnehmen. Das Experience Centre ist ein wichtiger erster Schritt zum kompletten 3D-Druckservice, den die globale Bürobedarfskette mithilfe der 3D-Drucktechnologie von Mcor anbieten wird. Dazu gehört auch der Online-3D-Druckservice "Easy 3D", der Ende letzten Jahres angekündigt wurde.

Die kostengünstige 3D-Vollfarbdrucktechnologie auf Papierbasis von Mcor verwandelt handelsübliche A4-Bögen von Brief- und Büropapier in solide, fotorealistische physische Modelle und versetzt Staples in die Lage, der Allgemeinheit einen einfachen und erschwinglichen Zugang zum 3D-Drucken zu bieten.

"Staples ist der führende Anbieter von Bürobedarf und zugehörigen Lösungen, und die 3D-Druckertechnologie ist eine logische Erweiterung dieses Angebots für unsere Kunden", sagte Oscar Pakasi, Business Development Director der Staples Printing Systems Division, die für die Entwicklung und Gestaltung der Staples Easy 3D-Onlineplattform verantwortlich ist. "Ein zugängliches Experience Centre für die 3D-Druckertechnologie, das allen die Möglichkeit bietet, sich mit diesem neuen Service vertraut zu machen, ist der erste Schritt für die Bereitstellung einer kompletten 3D-Drucklösung. In Verbindung mit unserem neuen Staples Easy 3D-Onlineservice wird das Experience Centre allen Interessierten Zugang zu lebensechten, fotorealistischen 3D-Druckprodukten zu einem erschwinglichen Preis bieten."

"Dies ist ein historisches Ereignis - erstmals bietet ein großer etablierter Einzelhändler 3D-Druckdienste für die Öffentlichkeit an", sagte Dr. Conor MacCormack, der Mitbegründer und CEO von Mcor Technologies. "Staples Easy 3D und das Experience Centre bieten mithilfe der 3D-Drucker von Mcor die perfekte Gelegenheit, um die Welt mit dem Zauber der 3D-Drucktechnologie, der Schönheit der wirklichkeitsgetreuen Farben und fotorealistischen Modelle sowie der Nachhaltigkeit des papierbasierten Mediums bekannt zu machen. Ich halte dies für den Aufbruch in eine neue Ära des 3D-Drucks, in der die 3D-Papiertechnologie von Mcor die erste Wahl zur Bereitstellung erschwinglicher und umweltfreundlicher 3D-Vollfarbdruckobjekte für die Allgemeinheit sein wird."

Informationen zu Mcor Technologies Ltdde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@755db0e4Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der weltweit günstigsten umweltfreundlichen 3D-Farbdrucker. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Papier, wie es auch für geschäftliche Dokumente benutzt wird, als Ausgangsmaterial für robuste, stabile und greifbare Modelle verwenden. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, die 3D-Drucktechnologie für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen. Das Unternehmen ist international tätig und unterhält Büroniederlassungen in Irland, Großbritannien und Amerika. www.mcortechnologies.com.



