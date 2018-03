Das war der 6. Diversity Ball!

Am 27. April 2013 hieß es wieder "Alles Vielfalt!": bereits zum 6.Mal fand der Diversity Ball statt, veranstaltet von dem Schulungs-und Beratungszentrum equalizent.

equalizent (OTS) - Über 1.100 Tanzfreudige feierten eine Nacht lang die Vielfalt und Buntheit unserer Gesellschaft im Kursalon Wien. Menschen mit und ohne Behinderungen, Homosexuelle und Heterosexuelle, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion vereinten sich zu einem der außergewöhnlichsten Bälle von ganz Wien.

Moderiert wurde von Kabarettist Fifi Pissecker und Marianne Schulze, Vorsitzende des Monitoringausschusses. Der Gebärden-Rapper Branislav Zdravkovic heizte dem Publikum ordentlich ein und sorgte u.a. mit seiner Interpretation von "Deine Augen machen bling" von Seeed in Gebärdensprache für fantastische Stimmung unter den Ballbesucherinnen- und -besuchern. Mitternachtseinlage war Eva Maria Marold, die Highlights aus ihrem aktuellen Musikkabarett darbot, und das Publikum zu "Zugabe"-Rufen brachte. Die Tombola wurde von Herrn Hermes moderiert, die durch seine witzigen Kommentare schon fast Showcharakter hatte. Sinnlich-prickelnd ging es dann in der Disco weiter, wo die Burlesque-Truppe "Salon Kitty Revue" und die Band "Music for Separees" auftraten. Was diesen Ball aber besonders macht sind nicht die Ballacts, sondern die zahlreichen Specials, die es sonst auf keinem anderen Ball zu finden gibt: so sind Communication Angels im Einsatz, um in Gebärdensprache und Lautsprache zwischen gehörlosen und hörenden Menschen zu vermitteln.

PickUp-Tänzer sorgen dafür, dass auch wirklich niemand bei einem Walzer ausgelassen wird, und das AnBANDLspiel sorgt für Flirt-Laune:

finden sich zwei gleiche Nummern auf einem Armband, wird das Zahlenpärchen mit einem wunderbaren Cocktail belohnt. Bis in die frühen Morgenstunden tanzten und feierten die Gäste - und der nächste Balltermin sei vorgemerkt: am 26. April 2014 im Kursalon Wien heißt es dann bereits zum 7.Mal "Ein Hoch auf die Vielfalt"!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Stephanie Wrba, stephanie.wrba @ equalizent.com, 01409831824