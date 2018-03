Softwareunternehmen Xait zum Gartner Cool Vendor 2013 ernannt

Stavanger, Norwegen (ots/PRNewswire) - Gartner, das weltweit führende Unternehmen für Forschung und Beratung im Bereich der Informationstechnologie, hat Xait [http://www.xait.com/?utm_source=Link1&utm_medium=Text_link&utm_campaign=PRGartnerCoolVendor] zu einem Cool Vendor des Jahres 2013 gekürt. Dies ist eineBestätigung für Xaits kontinuierlichen Schwerpunkt auf Produktverbesserungen und die gezielte Konzentration auf führende Trends und Technologie.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612675 )

"Wir sind stolz, bleiben aber bescheiden. Dies ist eine Bestätigung für die harte Arbeit, die wir seit Xaits Anfängen geleistet haben. Als Gartner Cool Vendor werden wir unseren Bekanntheitsgrad amMarkt erhöhen und unsere Marktposition weiter festigen können. Andererseits wird der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte auch weiterhin grösste Aufmerksamkeit zukommen," so Arnt Jørund Andreassen, Xaits CEO.

Jedes Jahr kürt Gartner IT-Unternehmen in verschiedensten Kategorien zu sogenannten Cool Vendors. Xait ist in der Kategorie "Content Management" vertreten. Xait zählt nun auch zur langen Liste innovativer Unternehmen, die von dem weltweit führenden Forschungsunternehmen ausgezeichnet worden sind. Auch das zum damaligen Zeitpunkt weniger bekannte Unternehmen Skype gehörte im Jahr 2005 zu Gartners Liste der aufstrebenden Nachwuchsunternehmen der Branche.

XaitPorter wird von Organisationen aus aller Welt eingesetzt, bei denen mehrere Menschen an grossen und komplexen Dokumenten arbeiten müssen. Hierzu zählen beispielsweise Angebote [http://www.xait.com/bids-and-proposals/?utm_source=Link3&utm_medium=Text_link&utm_campaign=PRGartnerCoolVendor] , Anträge im Rahmen von Lizenzrunden [http://www.xait.com/using-xaitporter/xaitporter-for-license-round-applications/?utm_source=Link4&utm_medium=Text_link&utm_campaign=PRGartnerCoolVendor] und Berichte. Im Gegensatz zu Microsoft Word, bei dem sich im Vergleich zum norwegischen Unternehmen um einen echten Branchenriesen handelt, ermöglicht der Funktionsumfang von XaitPorter eine effiziente Zusammenarbeit und Prozessoptimierung.

Xait wurde im Jahr 2000 gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen im norwegischen Stavanger und in Austin im US-Bundesstaat Texas. Das wichtigste Produkt ist XaitPorter - eine Software, die es mehreren Menschen ermöglicht, gleichzeitig an ein und demselben Dokument zu arbeiten. Zu Xaits wichtigsten Kunden zählen neben Erdöl- und Erdgasunternehmen auch Erdölserviceunternehmen. Auch auf anderen vertikalen Märkten der Welt hat Xait verschiedene Kunden, darunter in den Bereichen Technologie, Gebäudemanagement, Gesundheit sowie in der Arzneimittelherstellung.

Gartner ist das weltweit führende Unternehmen für Forschung und Beratung im Bereich der Informationstechnologie. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter, darunter über 1.200 Analysten und Berater.

Haftungsausschluss:

Gartner spricht keinerlei Empfehlung für die im Magic Quadrant geführten Anbieter, Produkte oder Dienstleitungen aus und empfiehlt auch keineswegs, ausschliesslich auf Firmen mit den höchsten Bewertungen zu setzen. Die Gartner-Forschungspublikationen beruhen auf den Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jedwede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Untersuchung ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Kontakt: Kris Saether, Vertriebsdirektor +47-51-95-02-21 kris.saether@xait.com

