SP-Tanja Wehsely und Monika Vana/Grüne begrüßen neues Frauenberufszentrum

"Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt"

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Frauenberufszentrum Wien bringt uns auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne," unterstreichen die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), SP-Gemeinderätin Tanja Wehsely, sowie die Gemeinderätin und Arbeitsmarktsprecherin der Grünen, Monika Vana, anlässlich der Eröffnung heute Montag. Die Beratungs- und Betreuungsangebote des Frauenberufszentrums richten sich an Frauen aller Altersstufen, die beim AMS Wien arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet sind und die besonderes Interesse an Aus- und Weiterbildung haben, ihren Wiedereinstieg ins Erwerbsleben planen, sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden oder keinen Beruf erlernt haben.

Zwt.l.: "waff Frauenförderprogramme schließen perfekt an"

"Die Qualifizierung von Frauen und der rasche Wiedereinstieg nach der Babypause sind ein wichtiger Schlüssel, um die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen zu schließen. Genau dort setzt das neue Frauenberufszentrum mit seinen Angeboten an," so die beiden Gemeinderätinnen. Die speziellen Frauenförderprogramme des waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds), in deren Mittepunkt ebenfalls Aus- und Weiterbildung stehen und die sich an beschäftige Frauen sowie an WiedereinsteigerInnen richten, schließen hier perfekt an, zeigen sich Wehsely und Vana überzeugt.

Qualifikationsplan Wien 2020: für mehr Verteilungsgerechtigkeit Jobchancen von gering qualifizierten Frauen verbessern

Im Hinblick auf den Zusammenhang von Qualifikation und Einkommensgerechtigkeit weisen die beiden Politikerinnen auch auf den Qualifikationsplan Wien 2020 hin. "Es ist eine Tatsache, dass es formal gering Qualifizierte in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer haben werden. Da Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege immer noch überwiegend Frauensache ist, bleibt die berufliche Weiterbildung gerade bei weniger gut ausgebildeten Frauen auf der Strecke," so Wehsely und Vana unisono. Das zeige sich auch ganz deutlich beim Nachholen des Lehrabschlusses: So sind von den insgesamt 2.311 zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung angetretenen Personen 65 Prozent Männer und nur 35 Prozent Frauen. "Mit Hilfe des Qualifikationsplans Wien soll daher vor allem auch gering qualifizierten Frauen das Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen durch punktgenaue Unterstützungsangebote, wie z.B. im Rahmen des Frauenberufszentrums ermöglicht werden", unterstreichen sie.

Wehsely und Vana abschließend: "Bessere Berufschancen sind die Grundvoraussetzung für ein eigenständig Existenz gesichertes Leben. Das Frauenberufszentrum öffnet hier den Frauen ohne Zweifel Türen in eine bessere Job- und damit Lebensperspektive."

