DAF gewinnt Prof. Hademar Bankhofer / Im Mai startet das neue Format "Bankhofer fit & vital" mit dem Gesundheitspapst

Ab Mai bereichert DAF sein Programm um ein weiteres Thema: Neben den Dokumentationen wird in der Primetime nun auch die Gesundheit eine Rolle spielen. Unter dem Titel "Bankhofer fit & vital" wird der aus Fernsehen und Radio bekannte Gesundheitsexperte und beliebte Bestsellerautor Prof. Hademar Bankhofer Tipps für mehr Wohlbefinden im Alltag geben.

Mit der Sendung "Bankhofer fit & vital" führt DAF seine Neuausrichtung, die mit der Ausweitung des Programms in die Primetime begann, konsequent weiter. Ab Mai greift Prof. Hademar Bankhofer Themen auf, die fundiertes Gesundheitswissen für Menschen vermitteln, die mitten im Leben stehen, jedoch mit den Einflüssen des Alltags wie Stress und Überstunden fertigwerden müssen. Unter dem Motto: "Nur ein gesunder, vitaler Mensch kann im Beruf erfolgreich sein!" zeigt er in seiner Sendung Strategien, wie man langfristig seine Energiereserven aufladen und vergrößern kann, um in Beruf und Privatleben auf Dauer leistungsfähig und stark zu bleiben.

"Wir machen kein Programm über Krankheiten, kranke Menschen oder Behandlungsansätze. Wir wollen unseren Zuschauern Wege zeigen, wie sie im Alltag fit und gesund bleiben. Ein großer Schwerpunkt wird deswegen auf den Faktoren Wellness und Fitness in all ihren Facetten liegen. Mit Prof. Hademar Bankhofer haben wir einen Moderator gefunden, der dieses Konzept verkörpert und in lockerer, sympathischer Art zeigt, was jeder tun kann, um fit und vital durch den Alltag zu gehen", sagt Prof. Dr. Conrad Heberling, Vorstandsvorsitzender von DAF.

Auch Bankhofer selbst freut sich auf seinen neuen Sender: "Für mich ist es eine neue spannende Aufgabe, Menschen, die einem interessanten, aber nervenaufreibenden Job nachgehen, das nötige Wissen zu vermitteln, um gesund und vital durch den Berufsalltag zu kommen. Leider denken gerade diejenigen, die beruflich stark gefordert sind und unter starkem Stress stehen, viel zu wenig über dieses Thema nach - bis es zu spät ist. Burn-out-Prävention ist deswegen eines unserer primären Themen."

"Bankhofer fit & vital" startet am ersten Maiwochenende, also dem 4./5. Mai, um 18:00 Uhr mit dem Thema "So bleiben Sie fit im Kopf!".

