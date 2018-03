Lunacek: "Trotz Österreichs Blockadehaltung hat Vernunft im Kampf gegen Bienensterben gesiegt"

Grüne: Europäische Schlüsselentscheidung gegen Neonicotinoide und zum Schutz der Bienen

Wien (OTS) - "Dieses Mal ist es unmöglich, den schwarzen Peter Brüssel in die Schuhe zu schieben. Im Gegenteil: Österreich und Umweltminister Berlakovich haben sich heute zum Erfüllungsgehilfen der Agrochemie-Industrie gemacht. Glücklicherweise ohne Erfolg! Die heutige Entscheidung der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten für den Schutz von Bienen und das Verbot der drei Pflanzenschutzmittel aus der Stoffgruppe der Neonikotinoide bei der Saatgutbehandlung von Mais, Raps und Sonnenblumen ist überfällig und richtig. Diese Gifte sind am weltweit beobachteten Bienensterben zweifelsfrei beteiligt und gehören deswegen verboten", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Günen, zum vorläufigen Teilverbot von drei umstrittenen Pestiziden durch die EU-Mitgliedstaaten.

Lunacek: Ich sehe in diesem Abstimmungsergebnis einen großen Erfolg für die zahlreichen Umwelt- und Verbraucherorganisationen sowie die 90 Abgeordneten des Europaparlaments (mehrheitlich Grüne), die sich gegen die Verwendung dieser umstrittenen Gifte in der Landwirtschaft gewehrt haben. Dass sich Österreich und ein Minister, der die Bezeichnung Umwelt nur zum Schein in seiner Amstbezeichnung trägt, trotz des Bienensterbens nicht haben belehren lassen und sich mit der Ablehnung des Verbot zum Steigbügelhalter für Chemieinteressen machen, wirft einen Schatten auf diesen ansonsten sonnigen Tag für eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa. Es muss nun darum gehen, wieder mehr gute ackerbaulich Praxis auf die Felder zu bringen und sinnvolle Alternativen zu entwickeln. Das Ergebnis der heutigen Abstimmung ist ein Durchbruch und die Kommission ist nun aufgefordert, die Vorschläge umzusetzen."

