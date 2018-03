Kirchentags-Besucher verschicken Grüße über Bibel TV / Christlicher Familiensender baut "Grußbox" in Hamburg auf - Reporter liefern aktuelle News

Hamburg (ots) - Der christliche TV-Sender Bibel TV präsentiert auf dem 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag eine außergewöhnliche Aktion: Jeder, der die vom 1. bis 5. Mai stattfindende Großveranstaltung mit über 100.000 Teilnehmern in Hamburg besucht, erhält die Gelegenheit, Freunde und Verwandte übers Fernsehen zu grüßen - möglich macht's die "Bibel TV Grußbox"!

Zu finden ist die "Grußbox" auf dem Bibel TV Stand im Messeinnenhof West. Wer möchte, kann nette Wünsche an Familie und Freunde in die "Grußbox" eintippen. Bibel TV blendet die Grüße dann auf einem Laufband ins Programm ein. Auf diese Weise erreichen die Kirchentags-Grüße Zuschauer im gesamten deutschsprachigen Raum.

Auf den verschiedenen Plätzen des Kirchentags-Geländes werden Bibel TV Reporterteams unterwegs sein und das Geschehen mit der Kamera einfangen. Die aktuellen Beiträge zeigt Bibel TV in der täglichen Kirchentags-Sendung "Das Magazin - Kirchentag 2013".

Darüber hinaus strahlt Bibel TV sowohl den Eröffnungs- als auch den Schlussgottesdienst zeitversetzt in seinem Programm aus. Die Gottesdienst-Aufzeichnungen stellt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) dem christlichen Sender freundlicherweise zur Verfügung. Live werden der Eröffnungsgottesdienst im NDR Fernsehen und der Abschlussgottesdienst im "Ersten" der ARD zu sehen sein.

Bibel TV vor Ort auf dem Kirchentag: "Bibel TV Grußbox" im Messeinnenhof West Bibel TV Info-Stand auf der Medienmeile (Halle B1, Stand C02) Bibel TV Sendetermine: Eröffnungsgottesdienst in der Hamburger Hafencity auf der Bühne am Strandkai, mit Predigt der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs: NDR Fernsehen: Mittwoch, 1.5., 17:00 Uhr Bibel TV: Donnerstag, 2.5., 20:15 Uhr Schlussgottesdienst im Hamburger Stadtpark, mit Predigt von Bischof Nicholas Baines, Bradford/Großbritannien: Das Erste (ARD): Sonntag, 5.5., 10:00 Uhr Bibel TV: Sonntag, 5.5., 20:15 Uhr Das Magazin - Kirchentag 2013: Montag, 29.4.: 9:45 Uhr, 18:15 Uhr Dienstag, 30.4.: 18:30 Uhr Mittwoch, 1.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Donnerstag, 2.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Freitag, 3.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Samstag, 4.5.: 13:00 Uhr, 20:00 Uhr Sonntag, 5.5.: 13:00 Uhr, 18:00 Uhr, 20:00 Uhr Bibel TV Senderführungen: Donnerstag, 2.5., bis Samstag, 4.5., jeweils 13:30 bis 14:30 Uhr. Wandalenweg 26, 20097 Hamburg, zu erreichen mit den S-Bahnen S3 und S31, eine Station vom Hauptbahnhof bis Haltestelle "Hammerbrook". Weiterführende Links: Bibel TV auf der Kirchentag Website http://www.kirchentag.de/service/presse.html Ev. Kirchentag auf der Bibel TV Website http://www.bibeltv.de/kirchentag

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

