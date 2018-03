NÖ präsentiert in der "Woche der Landwirtschaft" Umweltleistungen der Bauern

Bäuerliche Arbeit und Bewirtschaftung sind wichtiger Zukunfts- und Wirtschaftsfaktor

St. Pölten (OTS) - "Landwirtschaft ist das Bewirtschaften und Gestalten unserer Umwelt. Wechselbeziehungen zwischen Umwelt und Produktion, Markt und Kosten prägen uns. Die landwirtschaftliche Produktion ist die Basis für viele Umweltwirkungen: Landwirtschaft und Umweltschutz stehen nicht im Widerspruch zueinander - die Landwirte tragen vielmehr zur Erhaltung und Förderung von vielfältigen Ökosystemleistungen bei", erläutert Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, den Schwerpunkt der niederösterreichischen "Woche der Landwirtschaft", die von 28.04. bis 05.05. stattfindet.

"Das Jahr 2013 bringt viele wesentliche Entscheidungen für die Zukunft der Landwirtschaft. So soll Ende Juni feststehen, wie die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) aussieht. Die zusätzlichen Leistungen der Landwirtschaft neben der Lebensmittelproduktion und der Bereitstellung von erneuerbaren Energieträgern können nicht 'gratis' zur Verfügung gestellt werden. Damit die Bäuerinnen und Bauern auch in Zukunft diese wertvollen und gesellschaftlich erwünschten Leistungen erbringen können, muss die GAP den Mehraufwand in der Bewirtschaftung und den Verdienstentgang durch weniger Ertrag auch künftig dementsprechend abgelten. Außerdem ist die nationale Kofinanzierung der Zweiten Säule (Ländliche Entwicklung) im Ausmaß von 50:50 zu fixieren", skizziert Schultes die politischen Herausforderungen.

"Die Erfolgsbilanz der Umweltmaßnahmen in Niederösterreich ist beachtlich", so Agrarlandesrat Stephan Pernkopf. "Die Bäuerinnen und Bauern tragen mit ihrer naturnahen Bewirtschaftung viel zu einer gesunden Umwelt bei. Über 90% der Landwirte nehmen am Umweltprogramm teil, in Niederösterreich entspricht das einer Fläche von 26.570 ha, die durch ganz konkrete Naturschutzmaßnahmen bewirtschaftet werden. Über 20% der österreichischen Biobetriebe sind in Niederösterreich beheimatet. Das entspricht rund einem Drittel der gesamten österreichischen Bio-Anbaufläche. Niederösterreich ist mit Abstand Bio-Meister in Österreich", betont Pernkopf.

Nur ein flächendeckender Ansatz sorgt für effektive Umweltwirkungen

"Österreich hat mit dem Umweltprogramm (ÖPUL) eine Vorreiterrolle in Europa inne. Nur durch den flächendeckenden Ansatz in der Ländlichen Entwicklung wird nachweislich eine so hohe Umweltrelevanz erzielt. 90% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird über freiwillige Umweltmaßnahmen, die weit über das gesetzliche Maß hinausgehen, bewirtschaftet", unterstreicht Schultes. Der Ansatz der Europäischen Kommission, speziell einzelne Flächen - sogenannte ökologische Vorrangflächen - zu definieren, bringt aus Sicht der LK NÖ nicht denselben gesellschaftlichen Nutzen.

"Die Woche der Landwirtschaft rückt die besten Produkte unserer Bauern in den Mittelpunkt. Dies müssen wir schätzen und unterstützen. Denn unsere Bauern investieren laut WIFO pro Betrieb rund EUR 24.000,- jährlich in die regionale Wirtschaft", zeigt Pernkopf auf. LK-Präsident Schultes macht auf die Bedeutung der Landwirtschaft für den Tourismus aufmerksam: "Die Bauern tragen viel zur Unverwechselbarkeit unserer Kulturlandschaft - dem Grundkapital des Tourismus - bei."

Landwirtschaft fördert Unabhängigkeit von Öl und Gas

"Die Landwirtschaft kann durch die Bereitstellung von nachwachsenden Rohstoffen einen wesentlichen Beitrag für mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, wie Öl und Gas leisten. Derzeit fließen Unmengen an Geld durch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ins Ausland ab und schädigen permanent Klima und Volkswirtschaft. Erklärtes Ziel ist eine nachhaltige, unabhängige Energiestrategie hin zu den Erneuerbaren. Das geht nur mit der Landwirtschaft", sind sich Schultes und Pernkopf einig.

