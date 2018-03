Lebensministerium: Wissenschaftliche Grundlagen für effektiven Bienen- und Pflanzenschutz unabdingbar

Abstimmung zu Verbot von neonicotinoiden Beizmitteln ohne Ergebnis

Wien/Brüssel (OTS) - Die heutige Abstimmung im Berufungsausschuss auf Beamten- und Expertenebene über ein vorübergehendes Verbot neonicotinoider Beizmittel ist ohne Ergebnis geblieben. Österreich hat sich bis zuletzt gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten für einen Kompromiss eingesetzt. Der Kompromissvorschlag hätte sinnvolle Ausnahmeregelungen für bestimmte Situationen und Kulturen, unter Einhaltung strengster Auflagen seitens der Landwirtschaft, vorgesehen. Nachdem sich heute keine Mehrheit ergeben hat, kann die Kommission nun entscheiden. Nach eigenen Angaben wird sie die Entscheidung in der nächsten Woche fällen.

Jene Staaten, die sich heute für ein Verbot ausgesprochen haben, sind nicht in der gleichen Form wie Österreich vom Schädlingsproblem betroffen. So haben Länder wie Spanien nicht denselben Schädlingsdruck wie heimische Bäuerinnen und Bauern mit dem Maiswurzelbohrer. Österreichs Ziel bei der Abstimmung war es, effektiven Bienen- und Pflanzenschutz zu verbinden.

Österreich hat sich für den Kompromissvorschlag mit Ausnahmeregelungen ausgesprochen, weil es die europäische Ebene bisher verabsäumt hat, eine wissenschaftlich fundierte und vollständige Studie vorzulegen, die als Grundlage für die Abstimmung hätte dienen können. Ebenso fanden bisher von den Mitgliedstaaten durchgeführte Untersuchungen zur Wirksamkeit bereits gesetzter Bienenschutzmaßnahmen keine Berücksichtigung. Außerdem haben mehrere Mitgliedstaaten bereits angekündigt, dass sie im Falle eines Verbots gentechnisch verändertes Saatgut anbauen wollen. Österreich hat sich schon vor Jahren bewusst gegen diesen Weg entschieden. Wenn Nachbarländer gentechnisch verändertes Saatgut einsetzen würden, wäre eine Abdrift nach Österreich unvermeidbar. Zudem droht durch ein Verbot ein Mehr an Chemie durch großflächige Pestizidspritzungen. Weiters wären von einem Verbot in erster Linie Kleinbauern betroffen. Sie haben oft Probleme mit einer vielfältigen Fruchtfolge, da sie mit ihr die Futtergrundlage für ihre Tiere nicht am eigenen Betriebe erzeugen können.

Österreichische Maßnahmen greifen, heimischer Bienenschutz ist garantiert

Österreich zeigt bereits heute vor, dass wirksamer Bienen- und Pflanzenschutz möglich ist. Seit Jahren gelten hierzulande strenge und nachweislich wirksame Auflagen für den Einsatz von Neonicotinoiden. Die Bienenverluste werden laufend wissenschaftlich untersucht, wobei die Varroa-Milbe als Hauptursache für das Bienensterben identifiziert wurde. Die Arbeit der Imker hat in Österreich hohen Stellenwert. Das Lebensministerium unterstützt sie daher seit Jahren mit effektiven Programmen. Investitionen in die Bienengesundheit und die Förderung von Biobienen, den Ankauf von Geräten, etc. werden damit ermöglicht.

