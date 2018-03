Österreich 2050 - Phase 3 der Diskussion / Umfrage zu kontroversiellen Themen

Wien (OTS) - Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung lädt zur Teilnahme an der dritten und letzten Phase der Diskussion über den Umgang mit disruptiven Ereignissen. Die Analyse der 53 in der ersten Phase des Prozesses identifizierten disruptiven Ereignisse hat einige kontroversiell diskutierte Themen aufgeworfen. Diese werden im Rahmen einer Umfrage noch bis 2. Mai vertieft behandelt.

Im Februar hat der Rat einen interaktiven Diskussionsprozess gestartet, um all jene, die sich Gedanken über die Zukunft Österreichs in einer globalisierten Welt machen zur Partizipation zu motivieren. Am bisherigen Prozess haben mehr als 100 registrierte UserInnen aktiv teilgenommen. Insgesamt haben etwa 1.700 Personen die Konsultationsseite besucht und die Diskussion verfolgt. 53 disruptive Ereignisse wurden im Rahmen dieses Prozesses identifiziert und diskutiert.

Die Diskussionsplattform ist eingebettet in das Projekt "Österreich 2050" des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. Ziel des Projekts ist die Visualisierung der Zukunft Österreichs unter Berücksichtigung globaler Trends, gesellschaftlicher Entwicklungen und struktureller Veränderungen des Innovationssystems sowie allgemeiner bildungs-, innovations- und

wirtschaftspolitischer Fragestellungen.

Der Online-Diskussionsprozess wird mit Anfang Mai 2013 beendet. Anschließend werden die Ergebnisse auch in einer Publikation verarbeitet, die anlässlich der Alpbacher Technologiegespräche im Herbst 2013 präsentiert werden wird.

Weitere Informationen und den Link zur Umfrage finden sich auf www.oesterreich2050.at!

Rückfragen & Kontakt:

DI Dr. Ludovit Garzik

Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung

Tel.Nr: 01 713 1414

E-Mail: l.garzik @ rat-fte.at