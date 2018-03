AKNÖ: Registrierung der Gesundheitsberufe für Qualitätssicherung notwendig

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Niederösterreichische Arbeiterkammer stimmt mit den Berufsverbänden des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes und der medizinisch-technischen Berufe überein:

Eine Registrierung der Gesundheitsberufe ist, so wie in anderen EU-Ländern auch, im Interesse der Qualitätssicherung und der PatientInnensicherheit richtig und wichtig.

AKNÖ-Vizepräsidentin Brigitte Adler: "Die hochqualifizierten Gesundheitsberufe brauchen einen Schutz vor AbsolventInnen von Schnellsiederkursen, die viel versprechen, aber wenig halten. Nur ein öffentlich zugängliches Berufsverzeichnis garantiert beste Qualität." Die NÖ Arbeiterkammer arbeitet im Gesundheitspolitischem Fachausschuss, einem Organ der Arbeiterkammer, mit allen Berufsgruppen zusammen.

Gesetzgeber ist am Zug: Rasch ein Berufsregister-Gesetz beschließen

Wenn es um die Anliegen der Gesundheitsberufe in Niederösterreich geht, so lässt sich die AKNÖ nicht von den anderen Organisationen auseinanderdividieren. Zur konkreten Ausgestaltung eines Gesundheitsberufe-Registers ist jetzt der Gesetzgeber am Zug.

Als gesetzliche Interessenvertretung bieten die Arbeiterkammern jedoch die besten Voraussetzungen, diese große organisatorische Herausforderung bewältigen zu können. Schon jetzt wird das Beratungs-und Vertretungsangebot, das die AKNÖ anbietet, von den Gesundheitsberufen sehr gut angenommen.

Rückfragen: Dr. Bernhard Rupp, MBA, Tel. 05-7171-1272

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (01) 58883-1247

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at