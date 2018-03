Sima: Pestizid-Verbot auf EU-Ebene ist großer Erfolg im Kampf gegen Bienensterben!

Skandal, dass Österreich gegen Verbot gestimmt hat - Berlakovich agiert als Agralobby-Vertreter!

Wien (OTS) - Als echten "Skandal" bezeichnet Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima das Nein Österreichs zum Verbot der für Bienen so gefährlichen Neonicotinoide. "Umweltminister Berlakovich hat sich von Beginn an als lupenreiner Lobbyist der Agrarkonzerne geoutet. Ich bin zutiefst enttäuscht und entsetzt vom Stimmverhalten der ÖVP in Brüssel", so Sima. Sie begrüßt indes das heutige Abstimmungsergebnis in Brüssel. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich mehrheitlich für ein Verbot von drei umstrittenen Pestiziden ausgesprochen - vorerst für zwei Jahre. In der entscheidenden Sitzung in Brüssel stimmten 15 EU-Länder für den Vorschlag der EU-Kommission. Selbst Deutschland hat nach einer Stimmhaltung im ersten Wahlgang im März nun mit Ja für ein Verbot gestimmt. "Umso peinlicher ist, dass Österreich nun bereits zum 2. Mal für die Fortsetzung des dramatischen Bienensterbens gestimmt hat", so Sima. Die endgültige Entscheidung liegt nun bei der EU-Kommission, die ein Verbot befürwortet. EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg hatte vorgeschlagen, die drei Pestizide aus der Gruppe der sogenannten Neonicotinoide für den Anbau von Mais, Sonnenblumen, Raps sowie Baumwolle zu verbieten - vorerst für zwei Jahre. "Der nächste Schritt muss nun ein dauerhaftes Verbot dieser giftigen Stoffe sein, erprobte Alternativen gibt es ausreichend", so Sima.

Neonicotinoide greifen das Nervensystem der Bienen an

Neonicotinoide, sind Insektizide, die u. a. zur Behandlung von Saatgut eingesetzt werden. Sie greifen das Nervensystem der Bienen an und desorientieren sie. Daher finden die Bienen nicht mehr in den Bienenstock zurück und verenden im Feld. Bienen, denen die Rückkehr gelingt, tragen die Gifte in den Bienenstock und schädigen dort das Immunsystem des gesamten Bienenvolkes. "Das Verbot von neonicotinoid-haltigen Mitteln in der Landwirtschaft gefährdet, wie gerne von einigen Pflanzenschutzkonzernen behauptet wird, die Agrarproduktion in keiner Weise. Für alle Einsätze sind wirksame biologische Alternativen zugelassen und in der Praxis bestens bewährt", so Sima abschließend.

