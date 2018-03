ÖH Innsbruck: Präsentation der SpitzenkandidatInnen zur ÖH Wahl in Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck und die Wahlkommission der Hochschülerinnen-und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck lädt die VertreterInnen der Presse, des Hörfunk und des Rundfunks recht herzlich zur Präsentation der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur ÖH Wahl 2013 an der Universität Innsbruck:

Donnerstag, 02. Mai 2013

11.00 Uhr

Aula der Universität Innsbruck (Hauptgebäude, Christoph-Probst- Platz, 6020 Innsbruck)

Anwesend sein werden die SpitzenkandidatInnen aller antretenden Listen, der Rektor der Universität Innsbruck, Univ.-Prof.Dr.Dr.hc.mult. Tilmann Märk sowie der Vorsitzende der Wahlkommission der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck, Mag. Johannes Weber.

Im Anschluss an eine kurze Vorstellung besteht Film-, Foto- und Interwievmöglichkeit!

Zum abschließenden Buffet sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Kahn

Mitglied der Wahlkommission der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck

info @ oeh.cc

0660/5446608