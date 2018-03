Katastrophen in südasiatischen Bekleidungsfabriken - KonsumentInnen von Billigprodukten unsoziale Produktionsbedingungen vor Augen führen

Produkte der österreichischen Bekleidungsindustrie Gewähr für verantwortungsvolle Herstellung

Wien (OTS/PWK270) - Immer wieder kommt es in Bekleidungsfabriken in Bangladesch, Indien und Pakistan zu Katastrophen, welche oft hunderte Todesopfer fordern. Ursachen sind meist Fabriksbrände oder Gebäudeeinsturz wie letzte Woche.

Aus diesem Anlass hebt der Vorsitzende der Berufsgruppe Bekleidungsindustrie im Fachverband TBSL, KommR Ing. Sima besonders hervor, dass sowohl der Fachhandel als auch die Konsumenten mit dem Kauf von Markenprodukten der österreichischen Bekleidungsindustrie die Gewähr für eine verantwortungsvolle Herstellung hätten. "Produkte der österreichischen Bekleidungsindustrie werden nicht in Bekleidungsfabriken in Indien, Pakistan oder Bangladesch hergestellt, welche z.B. bei Bränden oder Gebäudeeinsturz durch Baumängel wie unlängst im Bangladesch immer wieder zu tödlichen Käfigen für oft hunderte NäherInnen werden" betont Sima.

Er appelliert vor diesem tragischen Hintergrund an die österreichischen Konsumenten/Innen ihr Einkaufsverhalten verstärkt an sozialen Produktionsbedingungen zu orientieren und daher österreichische Mode vermehrt nachzufragen.

"Die KonsumentInnen von Billigprodukten sind oftmals mitschuldig an den unsozialen Produktionsbedingungen in einigen Lieferländern. Die Konsumentennachfrage nach Billigprodukten wird oft durch unsoziale und unverantwortliche Produktionsbedingungen abgedeckt." -Dies ist die Botschaft seitens KommR Sima an die EndverbraucherInnen sowie den Bekleidungshandel.

Dr. Franz J. Pitnik im Fachverband TBSL verweist darauf, dass die Produktionspartner der österreichischen Bekleidungsindustrie sich in Europa befinden. Hauptproduktionsländer sind Ungarn, Bulgarien, Rumänien sowie andere EU-Mitgliedsstaaten und das zukünftige EU-Mitglied Kroatien.

Abschließend ruft KommR Sima die Konsumenten/Innen auf die gegebenen Tatsachen in ihre Einkaufsüberlegungen einzubeziehen und schließt "Ein ruhiges Gewissen ist ein gutes Ruhekissen." (US)

Der Fachverband Textil-, Bekleidungs-, Schuh und Lederindustrie ist eine bundesweite Fachorganisation im Bereich der Wirtschaftskammer Österreich. Der Fachverband ist gesetzliche Interessensvertretung und versteht sich als Servicestelle, Lobbying-Plattform (in Österreich, auf EU-Ebene und international) und Informationsnetzwerk für rund 520 überwiegend klein- und mittelständische Unternehmen der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie (Gesamtjahresumsatz mehr als Euro 4 Mrd., zirka 24.000 Arbeitsplätze).

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie

Dr. Franz J. Pitnik

Tel.: +43 5 90 900 4903

Fax: +43 5 90 900 4908

E-Mail: tbsl @ wko.at

Web: www.tbsl.at