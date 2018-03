Care-Energy hat die Auslieferung des Care-Energy Solar " Plug & Save" Moduls begonnen

Hamburg (ots) - Care-Energy hat die Auslieferung des Care-Energy Solar " Plug & Save" Moduls begonnen und bietet damit den Care-Energy-Kunden eine weitere Möglichkeit zur eigenen Energiewende.

Darüber hinaus haben Kunden von Care-Energy mit Care-Energy als Energiedienstleister und dem Care-Energy Solar "plug and save" Modul es erstmals selbst in der Hand, wie sich der Preis langfristig entwickelt.

Der Energieverbraucher wird unabhängig vom Börsenpreis, von den Netznutzungsentgelten und sonstigen Abgaben. Gleichzeitig werden Kunden aktiver Teil der Energiewende und das alles geschieht, ohne die öffentlichen Netze zu belasten und ohne weitere EEG-Belastungen für alle Stromverbraucher. Energiewende kann so einfach sein.

Das Video zur Montage und Dienstleistung: http://youtu.be/-4Xpm8m0_do

Die Auslieferung, Montage und Inbetriebnahme, aber auch die Vorstellung des Geschäftskonzeptes durch ein ausführliches Interview mit dem CEO der Care-Energy Martin Richard Kristek, wurde filmisch durch Frank Farenski begleitet und wird Teil der neuen Edition vom erfolgreichen Film "Leben mit der Energiewende". Die Neuauflage wird ab Ende dieser Woche im Kino zu sehen sein.

Informationen zum Unternehmen: www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 7.389 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 214.734 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an. Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung. Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen.

