Die Top-Stars der Schlager- und Volksmusikszene treffen sich auf der Grazer Frühjahrsmesse!

Der Lenz ist da! Und mit ihm ein frühlingshafter Musikgenuss der Sonderklasse. Die Grazer Frühjahrsmesse 2013 von 1. bis 5. Mai ist Treffpunkt von Stars, Musikfreunden und Fans

Graz (OTS) - Musikgenuss: Premiere der Messe für Freunde von Musik und Kulinarik

Die Premiere des Messe-Schwerpunktes MUSIKgenuss bringt Musikliebhaber, Top-Musiker, Fans und gute Laune auf die Grazer Frühjahrsmesse. Musiker, Musikhäuser, Musikvereine, Musikreise-Anbieter und viele mehr präsentieren sich auf der neuen Musikmesse im Rahmen der Grazer Frühjahrsmesse. Hochqualitative Musikinstrumente werden von der Fachgruppe der steirischen Musikinstrumentenerzeuger der Wirtschaftskammer sowie dem namhaften Instrumentenhersteller und -händler YAMAHA gezeigt. Nach dem Motto "Musik & Genuss" wird neben dem Genuss für Augen und Ohren auch Geschmackvolles für den Gaumen genügend Raum geboten. Heimische Spezialitäten wie Wein, Käse, Wurst und Speck gibt es vor Ort zu genießen, herzhafte Schnitzel-Gerichte, Kaffee und süße wie pikante Mehlspeisen lassen keine kulinarischen Wünsche offen.

Super-Stars der Schlager- und Volksmusikszene treffen sich auf der Frühjahrsmesse

Es geht heiß her im Obergeschoß der Messehalle A: beim traumhaften Bühnenprogramm geben sich die Schlager-Stars im Stundentakt das Mikro in die Hand.

1. Mai:

Gestartet wird am ersten Messetag mit dem Motto "Volksmusik". Blasmusik, Jodlerkurse, Plattler-Vorführungen, Volkstänze zum Mitmachen und Singen mit dem Volksliedwerk und echte Volksmusik vom Johann-Joseph-Fux Konservatorium Graz lassen das steirische Traditionswerk aufleben.

2. Mai:

Am Donnerstag begeistern die Stars der volkstümlichen Musik mit starken Auftritten: Jodlerkönigin Herlinde, Manuela Fellner, das Schneiderwirt-Trio, Marilena, Franky Leitner, die SonderCombo und um 17:30 Uhr die exklusive CD-Präsentation der Edlseer.

3. Mai:

Freitag eröffnet die "Musikwelt" mit Instrumente-Präsentationen des Johann-Joseph-Fux Konservatoriums mit den besten Musikern der Steiermark und Gänsehaut-Garantie. Das Messepublikum hat die einmalige Chance die Vorstellung aller klassischen Instrumente live zu erleben, vorgetragen von Meistern ihres Faches. Um 12:00 Uhr zeigen "die wilden Sechs" ihre Moves auf der Bühne. Das Hip-Hop-Schulprojekt wird im Rahmen der ISOP Schulsozialarbeit (Auftraggeber Stadtschulamt Graz) organisiert und finanziert. Um 16:00 Uhr begeistert Dominik Ofner, der junge Austropop-Star aus der Steiermark das Messepublikum. Das Highlight des Tages: um 17:00 Uhr geben die Publikumslieblinge und TV-Stars die Jungen Zillertaler ihre Hits zum Besten, "Drobn aufm Berg", "So a Schoener Tag", "Auf der Bruck trara", "Tannenzapfenzupfen" und bestimmt auch ihre neues Single "Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)".

4. Mai:

Der Messesamstag wird zur Musikgenuss-Tanzparty: Ab 14:30 Uhr bis in die späten Abendstunden wird das Mikro von Star zu Star weitergereicht: Grabenlandbuam, Christa Fartek, Alexander Helmer, Silvio Samoni, Marlena Martinelli, Nordwand, Allessa, Steirer Quintett, Voice Factory, Marco Ventre & Band, die White Stars und Edi & Friends feiern gemeinsam mit den Fans "50 Jahre Whitestars" bei der Tanzparty auf der Grazer Frühjahrsmesse.

5. Mai:

Der letzte Messetag sorgt für einen gebührenden Abschluss: Monika Martin, Udo Wenders, Alex Rehak und ein "Best off Jazz" der Kunst-Universität Graz geben dem starken Musikprogramm den letzten Schliff.

Frühjahrsmesse erblüht mit Top-Angebotsvielfalt, Gartenprofis und Spitzenköchen

Die Grazer Frühjahrsmesse rückt neben Musik und Stars neue und bewährte Themenschwerpunkte in den Blickpunkt der frühlingshungrigen Besucher. Mit dabei: Mehr als 450 Aussteller aus 10 Nationen.

Steirische Spitzenköche am Herd - Wohntrends rund um den Herd

Bei der dritten Auflage der Kochbuchmesse lassen sich steirische Spitzenköche beim täglichen Schaukochen in der Stadthalle über die Schulter schauen und geben den einen oder anderen Geheimtipp preis. Die Kochshows finden täglich um 13.00 bis 13.45 Uhr auf der Bühne in der Stadthalle statt. Mit dabei an den Kochtöpfen: Christof Widakovich (Restaurant Schlossberg), Philipp Pirstinger (Hotel Novapark), Ferdinand Hladik (Kitchen12), Patrick Spenger (Revita) oder Inge Kahr (La Enoteca). Außerdem wird heuer mit steirischen Spezialitäten aufgewartet. Traditionellerweise wird im Rahmen der Kochbuchmesse der Österreichische Kochbuchpreis "Prix Prato" vergeben. Passend dazu warten die Küchentrends 2013 in der Stadthalle.

Künstlerisch anspruchsvoll geht es bei der Sonderausstellung der Prager Fotoschule zu. Einrichtungsideen mit starken Angeboten von Ausstellern mit Möbeln, Teppichen, Betten, Wohn- und Gartenaccessoires sowie von Steinmetzen und Tischlern runden das Angebot ab.

Weiters feiert in der Stadthalle der Themenschwerpunkt FAIR EXPO Premiere und präsentiert ein vielfältiges Angebot an fairen, ökologischen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen.

Alles neu macht der Mai: Gartentrends, Einrichtungsideen und Bauberatung

Mehr als 100 Anbieter präsentieren im Erdgeschoß der Messehalle A, in der Halle B und im Freigelände wieder viel Neues rund ums Thema Garten, Bauen und Wellness. Fenster, Türen, Böden, Pflasterungen und Co geben den eigenen vier Wänden eine frische Optik.

Für weitere Frühjahrsstimmung sorgen die Blumenschmuckgärtner, Gärtner und Floristen am Messegelände. 2013 kommen Hobby-Floristen, Eigenheim-Verschönerer, Grünlandspezialisten, Gemüse-Akrobaten und Blumenkinder besonders auf ihre Kosten. Das Angebot der Gartengestalter reicht von Gartenbau und -design, Rasenpflege und Gartenmöbel, Geräten und Werkzeugen, Pflanzen, Blumen und Blumenzwiebeln bis hin zu Wintergärten oder Garten-Accessoires. 15 steirische JungfloristInnen stellen beim Landeslehrlingswettbewerb ihr Können mit traumhaften Blumenarrangements unter Beweis und die Blumenschmuckgärtner rücken Terrassen- und Balkonbepflanzung in den Mittelpunkt. Auch das Freigelände hat für Gartenfans und Heimwerker aller Hand zu bieten und präsentiert Gartengeräte und -maschinen bis hin zu Pools.

Noch mehr Italien und Sonderausstellung "Faszination Hut"

Italienisches Flair und Lifestyle für das Messepublikum: Die ITALIAmia präsentiert sich im Erdgeschoß der Halle D und erweitert aufgrund des großen Interesses im Vorjahr ihre Fläche auf 4000 m2 durch Einbeziehung der Halle C. Die ITALIAmia bietet alles was Italien ausmacht - von Mode und Design über Kulinarik bis hin zu Kunst und Handwerk.

Der Sonderausstellung "Faszination Hut" im Obergeschoß der Halle D stellt die österreichischen Modisten und Hutmacher in den Mittelpunkt. Präsentiert werden aktuelle Arbeiten österreichischer Modisten und die Geschichte des Huts in Österreich. Die Frühjahrsmesse ist zudem, im Rahmen des 1. Grazer Tag des Huts am Messe-Donnerstag, Austragungsort von zwei hochkarätigen Wettbewerben. Schülerinnen der Modisten-Klassen von Modeschulen sowie Meisterinnen ihres Faches zeigen dabei ihre Hutkreationen. Modeliebhaber können das Handwerk des Modisten in einer Schauwerkstatt hautnah erleben.

Bitte anschnallen: Brummende Motoren und Bergrallye-Autos

Im Foyer Mitte der Stadthalle findet das Messepublikum den schönsten Spielplatz Österreichs: Das Projekt Spielberg, das mit einigen Highlights aus seinem Programm aufwartet und einen Überblick über die vielfältigen Action-Angebote und Hospitality-Einrichtungen der Obersteiermark gibt. Der PS-Frühling zieht sich erstmals vom Foyer Nord bis über den Messepark in die Halle F. Messebesucher dürfen sich hier auf zahlreiche Neuwägen, Jahreswägen, Motorräder und Motorzubehör freuen.

Mit 15 Fahrzeugen und jeder Menge PS präsentiert sich der Steirische Bergrallye-Cup als Sonderausstellung auf der Grazer Frühjahrsmesse. Die gezeigten Fahrzeuge reichen von Porsche bis BMW, von modernsten seriennahen Fahrzeugen bis zu historischen Schmuckstücken wie dem Lancia Beta Montecarlo. Die Besucher der Grazer Frühjahrsmesse erhalten bei der Sonderausstellung alle Infos und Termine zum Bergrallye-Cup 2013 in der Steiermark, sind Live bei den Fahrer-Interviews dabei und können Tuning vom Feinsten sowie das Innenleben der Rennwagen hautnah erleben.

Vergnügungspark: Für die Extraportion Adrenalin im Frühlingsgefühle-Mix

Der Vergnügungspark sorgt für eine Extraportion Adrenalin im Frühlingsgefühle-Mix - mit Attraktionen wie Sky Rocker, No Limit XXL, Breakdance, Slingshot, Flipper und Tagada. Als zusätzliches Highlight steht der 138 Meter hohe Bungy Kran von Rupert Hirner den Mutigen für den Kopfüber-Sturz in die Tiefe zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Info-Box: Grazer Frühjahrsmesse 2013 mit Garten, Bauen & Wohnen, Musik, Genuss & Stars sowie Kochshows mit Profis

Messe: Mittwoch, 1. Mai bis Sonntag, 5. Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Am Donnerstag, 2. Mai und Samstag, 4. Mai, läuft das Showprogramm auf der Musikgenussbühne im Obergeschoß der Halle A über die Messe-Öffnungszeiten hinaus.

Vergnügungspark: täglich bis 24 Uhr

Eintrittspreis: 7 Euro, ermäßigt: 4 Euro

Mehr Infos unter www.fruehjahrsmessegraz.at

Das detaillierte Musikprogramm finden Sie unter:

www.fruehjahrsmessegraz.at/musikprogramm

Rückfragen & Kontakt:

Mag.(FH) Bianca Riedl

messe graz

Marketing- und PR-Koordination

Messe Congress Graz

T: 0043 316 8088 259

M: 0043 664 8088 2 259

F: 0043 316 8088 233

bianca.riedl @ mcg.at

www.mcg.at