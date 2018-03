FH Kärnten zeichnete Maturaprojekte aus

Villach (OTS) - Bereits zum achten Mal wurde von der FH Kärnten der Maturaprojekt-Wettbewerb ausgeschrieben. Bis Ende Februar reichten Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich rund 50 Arbeiten ein. Nach einer Vorauswahl hatten 17 Teams vergangenen Freitag die Gelegenheit, ihre Projekte vor einer Experten-Jury zu präsentieren. Die Gewinner aus Kärnten und Oberösterreich konnten sich über je 1.000 Euro Preisgeld freuen.

Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler waren Auszüge quer durch alle Wissensgebiete. Von Ideen zur Energie-Einsparung über Tracking-Systeme für Tiere bis zu neuartigen Recycling-Konzepten waren die Projekte der Maturantinnen und Maturanten kreativ und professionell aufbereitet. Im Rahmen der Finalpräsentation am Standort Villach der FH Kärnten hatten die Teams die Gelegenheit, noch einmal ihr Bestes zu geben und die Jury von ihrer Idee zu überzeugen. Vergeben wurden Geldpreise im Gesamtwert von 3.000 Euro in zwei Kategorien: Technik sowie, in einer Kategorie zusammengefasst, Wirtschaft|Gesundheit|Soziales.

Die Gewinner

Im Bereich Technik machte das Team der HTBLA Braunau am Inn/OÖ das Rennen. Madlene Sternbauer und Lisa Bari entwickelten ein Konzept zur energetischen Nutzung von Thujen. Mit Ihrer Idee soll Kompost künftig noch sinnvoller genutzt werden. Im Bereich Wirtschaft|Gesundheit|Soziales machte das Projekt "Entrepreneurship und Innovation in der Nockregion" von Belma Grcic, Werner Lagler, Bianca Lindner und Martin Stoxreiter das Rennen. Das Team der BHAK Spittal/Drau recherchierte in der Region und lieferte konkrete Beispiele, die die Abwanderung aus der Region reduzieren soll. Die beiden Teams können sich über jeweils 1.000 Euro Preisgeld freuen.

ForscherInnen der Zukunft

Ziel des Maturaprojekt-Wettbewerbs ist es, Schülerinnen und Schüler schon vor ihrem Abschluss für wissenschaftliches Arbeiten zu begeistern. "Der Wettbewerb hat mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad in den österreichischen Schulen. Das liegt zum Einen am verhältnismäßig hohen Preisgeld zum Anderen aber auch an den konstruktiven Rückmeldungen, die die Schüler von unserer Jury bekommen" erklärt Stefanie Schoffnegger die anhaltend rege Teilnahme. Sie zeigt sich erfreut über die hohe Qualität der eingereichten Projekte: "Das macht es uns schwer eine Entscheidung zu treffen, aber wir freuen uns auf die zukünftigen Nachwuchsforscher der FH Kärnten, die bereits während der Schulzeit so gute Arbeiten abliefern".

Kurzbeschreibung der Final-Projekte:

http://www.ots.at/redirect/maturaprojekt

Alle Gewinner im Überblick:

Bereich Technik

1. Platz: Untersuchung zur energetischen Nutzung von Thujen

Madlene Sternbauer, Lisa Bari

HTBLA Braunau am Inn

2. Platz: Dorner Business Map

Adam Thalhammer, Pius Balauf, Niklas Nater

HTL Dornbirn

3. Optimierte Turboladerprüfung durch korrekte Durchmessung Alexander Vogl, Marlene Pongratz

HTBLA Wolfsberg

Bereich Wirtschaft | Gesundheit | Soziales

1. Platz: Entrepreneurship und Innovation in der Nockregion

Belma Grcic, Werner Lagler, Bianca Lindner, Martin Stoxreiter

BHAK Spittal/Drau

2. Platz: US Market Entry - Glaunach GmbH

Corina Schmiedt, Leander Rysanek

HAK 1 International, Klagenfurt

3. Platz: Gangl's Fruchtsäfte - Genuss online bestellen

Lisa Sonnleitner, Larissa Kaufmann, Florian Neumeister, Olivia Stoiser

BHAK Feldbach

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Schoffnegger

T: +43 (0)5 90500-9701

E: s.schoffnegger @ fh-kaernten.at