Todt zu Pensionsstudie: Klares Ja zu staatlicher Pension

Bewährtes Pensionssystem nicht aus finanzwirtschaftlicher Berechnung schlechtreden

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen Studie der Allianz-Versicherung kommen 82 Prozent der Pensionisten-Einkommen vom Staat. Reinhard Todt, Generalsekretär des Pensionistenverbandes (PVÖ) und SP-Fraktionsvorsitzender im Bundesrat, sieht darin eine erfreuliche Nachricht und keinen Grund, unter den Menschen wieder einmal Angst zu schüren, dass sie einmal keine Pension bekommen könnten: "Dass wir ein so starkes und bewährtes Pensionssystem haben, ist eine große Auszeichnung für Österreich. Nachdem in anderen Ländern verstärkt auf unsichere Privatvorsorge gesetzt wurde, bekamen viele im Zuge der globalen Finanzkrise gekürzte Pensionen zu spüren. Auch in Österreich wollte man den verunsicherten Menschen die 'Grasser-Rente' schmackhaft machen, doch am Ende des Tages hat sich wieder gezeigt:

Das staatliche Pensionssystem in Österreich ist der beste Garant für die Absicherung zukünftiger Pensionen."

Todt nimmt auch zu den neuerlich vorgetragenen 'Horror-Szenarien' des demografischen Wandels Stellung: "Die Finanzierung der Pensionen ist auch langfristig gesichert. Viele der beschlossenen Maßnahmen der letzten Jahre, wie zum Beispiel die Reform der Invaliditätspension, das Auslaufen der Hacklerregelung oder das neue Pensionskonto, zeigen sich nicht sofort heute, sondern wirken langfristig. Weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen - besonders für ältere ArbeitnehmerInnen - werden zudem in den kommenden Jahren folgen und zusätzlich die Stabilität des österreichischen Pensionssystems sichern. Der Pensionistenverband fordert zudem auch ein effektives Bonus-Malus-System in Betrieben. So kann verhindert werden, dass Unternehmen ihre Angestellten aus dem Berufsleben mobben oder in die Frühpension abschieben."

