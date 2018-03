Khol zu neuester Allianz-Studie

Der Standpunkt bestimmt die Sichtweise

Wien (OTS) - "Die heute veröffentlichte Allianz-Studie bestätigt also: Österreichs Pensionsreformen haben Pensionen aus der ersten Säule in Österreich weniger verkürzt als in den meisten anderen OECD Ländern. 82 Prozent der Pensionseinkommen in Österreich kommen aus den staatlichen Pensionen und die Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer hat sich seit 2000 nahezu verdoppelt. In keinem dieser Punkte ist eine schlechte Nachricht zu erkennen", erklärt Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Präsident des Österreichischen Seniorenrates.

"Zur weiteren Stärkung der Erwerbsquote Älterer fordern wir weiterhin die Abschaffung der Ruhens- und Wegfallensbestimmungen, ein Bonusmodell für freiwillig längeres Arbeiten, ein Malusmodell für in Pension mobbende Firmen. In einer starken staatlichen Pensionssäule erblicken wir weiterhin keinen Nachteil, zumal der Anteil des Staatszuschusses stabil, eher sinkend ist und jedenfalls unter dem ursprünglich vereinbarten Drittel liegt, stellt Khol abschließend klar.

