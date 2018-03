Greenbriar Capital und Alterra Power geben Solar-Partnerschaft bekannt

Vancouver, Kanada (ots/PRNewswire) - Greenbriar Capital Corp. und Alterra Power Corp. freuen sich, bekannt zu geben, dass beide Unternehmen eine Partnerschaft eingegangen sind - die AG Solar One - deren Ziel es ist, 100 MW Solarstromkapazität in Puerto Rico im Rahmen eines Regenerativstromerzeugungs- und Betriebs-Mantelvertrages mit der puerto-ricanischen Stromversorgungsbehörde zu entwickeln. Die Partnerschaft, an der Greenbriar und Alterra im Verhältnis von 50/50 beteiligt sind, erwarb letzte Woche Rechte an dem Mantelvertrag.

John Carson, Alterras Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns, mit dem Greenbriar Team, das über umfangreiche Erfahrung in Puerto Rico verfügt, zu arbeiten und unsere vereinten Kräfte darauf zu konzentrieren, dieses Solarprojekt zu entwickeln und abzuschliessen. Die Partnerschaft wird möglicherweise auch andere Projekte verfolgen, die Alterras externe Wachstumspläne unterstützen und unsere internen Wachstumsprojekte, wie zum Beispiel das JimmieCreek Wasserkraftwerk, ergänzen werden."

Jeff Ciachurski, Greenbriars Chief Executive Officer, sagte:"Wir sind sehr über die Zusammenarbeit mit Alterra Power Corp. erfreut, einem Unternehmen, das sich in der einzigartigen Position befindet, die vier Eckpfeiler der regenerativen Energiegewinnung betreiben zu können. Alterras Erfahrung als Eigentümer und Betreiber von Wind-, Solar-, Wasser- und geothermischen Kraftanlagen macht die Partnerschaft mit Greenbriar zu einer voll integrierten Plattform für erneuerbare Technologie."

Über Greenbriar Capital Corp.

Greenbriar Capital Corp. ist ein führendes Bauunternehmen im Bereich regenerativer Energie und nachhaltiger Immobilienprojekte. Mit Energielieferfremdverträgen und wichtigen Projektstandorten, die von einem erfolgreichen, branchenweit anerkannten Betriebs- und Erschliessungsteam geleitet werden, konzentriert sich Greenbriar auf hochrangige Anlagegüter, die auf einen wachsenden Shareholder-Value ausgerichtet sind.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren Wertpapierrechts dar, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen implizierten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Ausführungen abweichen. Begriffe wie "erwartet", "rechnet mit", "beabsichtigt", "prognostiziert", "plant", "glaubt", "sucht", "schätzt", "sollte", "kann", "könnte" und Abwandlungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen der Kenntlichmachung dieser zukunftsgerichteten Aussagen dienen. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, die Unternehmensdiskussion des Angebots. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung, wobei tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich hiervon abweichen können. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass solche tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erheblich von künftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne hierauf beschränkt zu sein, der Zustand der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens sowie mehrere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens erörtert werden sowie im "Company's 20F Annual Report" dargelegt sind, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde und Wertpapierregulierungsbehörden in Kanada eingereicht wurde. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen, wobei das Unternehmen keinerlei Verpflichtung übernimmt, diese Informationen so zu aktualisieren, dass spätere Ereignisse oder Entwicklungen, ausser wenn gesetzlich vorgeschrieben, dargestellt werden.

Für ausführlichere Informationen: Jeff Ciachurski, CEO Greenbriar Capital Corp. Telefon: +1-604-839-4192 E-Mail: jciachurski @ greenbriarcapitalcorp.com