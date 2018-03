VP-Leeb: Vereinigte Bühnen Wien haben strukturelles Problem - Mailath-Pokorny sieht seit Jahren zu

Generaldirektor Drozda kündigt heißen Herbst an - mehr Geld oder weniger Leistung

Wien (OTS) - Dass die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) 2013 einen erwarteten Abgang von 6,4 Mio. Euro haben werden, ist keine Neuigkeit. Bereits 2012 wurden allerdings schon 4,3 Mio. Euro Verluste geschrieben. Dies hat der Generaldirektor der VBW Thomas Drozda heute in einem Pressegespräch mitgeteilt. Auch wenn international dabei eine gute Performance mit mehr als 1,5 Mio. Besuchern und einem Gewinn von mehr als 2,4 Mio. Euro erreicht wurden, die den Gesamtverlust nicht noch deutlicher ausfallen lässt, so beruhigt das wenig.

SP-Kulturstadtrat Mailath-Pokorny steht jedenfalls ein heißer Herbst ins Haus. Drozda lässt in einer neuen Studie gerade den tatsächlichen Finanzierungsbedarf der VBW erheben. Und dass das Ergebnis geringere Subventionsmittel ergeben wird, ist wohl kaum zu erwarten. Thomas Drozda wird bei Unterfinanzierung als ordentlicher Kaufmann auch handeln müssen. Daran hat er heute wenig Zweifel gelassen. Neben Einschränkungen der Leistungen steht gerüchteweise auch die Drohung von bis zu 150 Kündigungen zur Debatte.

"Mailath-Pokorny kommt immer mehr unter Zugzwang. Denn Drozda ist argumentativ gut gerüstet, um seinen Finanzbedarf zu begründen. Die Frage, die sich stellt, ist, ob die Stadt als Eigentümer am bisherigen Auftrag festhalten will, woher das Geld kommen soll und welche Rahmenbedingungen daran geknüpft sein werden", so ÖVP Wien Kultursprecherin Isabella Leeb.

Die oft schon gestellten Forderungen der ÖVP Wien an die verantwortlichen Kulturpolitiker rund um die VBW finden sich auch in den Aussagen von Generaldirektor Drozda wieder: Dreijahresförderungen für die Planungssicherheit, klare Zielvereinbarungen und Finanzierung der Musicalsparte aus dem Tourismusbereich.

"Weitere Finanzierungen aus dem Kulturbudget sind für uns ausgeschlossen. Wenn schon teure Studien angefertigt werden, die die Umwegrentabilität des Musicals für den Tourismus Wiens belegen, dann sollten auch die entsprechenden Mittel aus dem Tourismustopf kommen. Damit könnte endlich Kostenwahrheit und eine Entlastung des Kulturbudgets erreicht werden. Aussitzen lässt sich das finanzielle Desaster rund um die Vereinigten Bühnen jedenfalls nicht mehr", so Leeb abschließend.

