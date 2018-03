Team Stronach: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Durch das Tiroler Ergebnis lässt sich das Team Stronach nicht von seinem Weg abbringen.

Wien (OTS) - Nach der gestrigen Landtagswahl in Tirol richtet sich der Blick des Team Stronach auf die kommenden Aufgaben. Parteigründer Frank Stronach: "Natürlich ist es schade, dass wir den Einzug in den Tiroler Landtag nicht geschafft haben. Es sind Fehler passiert, aus denen wir für die Zukunft ganz sicher lernen werden. Wir sind eine junge Bewegung und lassen uns von unserem Ziel, eine neue politische Kultur in Österreich zu etablieren, sicher nicht abbringen. Ich bin überzeugt davon, dass wir bei der Landtagswahl in Salzburg am Sonntag wieder erfolgreich sein werden." Das große Ziel aller ist und bleibt die Nationalratswahl im Herbst. Dort wolle man mit einem geschlossenen und starken Team antreten und so viele Stimmen wie möglich erreichen.

