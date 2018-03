Haubner: Wirtschaft entfesseln, Arbeitsplätze schaffen, Standort Österreich stärken

Unternehmen an Belastungsgrenze - Entlasten statt belasten: Investitionszuwachsprämie, moderne Unternehmensfinanzierung, Lohnnebenkosten pauschalieren, Bürokratieabbau

Wien, 29. April 2013 (OTS/Text) - "Die heimischen Klein- und Mittelunternehmen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie beschäftigen mittlerweile zwei Millionen Menschen in Österreich, geben 100.000 Jugendlichen im Rahmen der Dualen Ausbildung eine Zukunftsperspektive und erhalten den Wohlstand in unserem Land. Wenn wir auch in Zukunft an der Spitze Europas mitspielen wollen, gilt es, dieses Rückgrat zu entlasten, statt zu belasten. Während von SPÖ, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund täglich neue Steuer- und Belastungsideen kommen, die auf Kosten der Betriebe gehen und Arbeitsplätze gefährden, kämpfen ÖVP und Wirtschaftsbund für effiziente Maßnahmen, um die Unternehmer zu stärken, die Wirtschaft zu entfesseln, neue Arbeitsplätze zu schaffen und den Standort Österreich zu attraktivieren", verstärkt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, die Forderungen von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl, zu denen u.a. die Gründung von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften gehört. ****

Als "elementare Maßnahmen" bezeichnet Haubner die Vereinfachung der Lohnverrechnung, wie auch Senkung und Pauschalierung der Lohnnebenkosten. "Staat und Betriebe ersparen sich rund 400 Millionen Euro, wenn wir die Lohnnebenkosten pauschal an eine Stelle abliefern, die sie dann weiterverteilt. Das würde zu einer erheblichen Systemvereinfachung führen", so Haubner. Eine weitere wichtige Maßnahme sieht der Wirtschaftsbund-Generalsekretär in der Optimierung der Unternehmensfinanzierung. "Für KMUs wird es immer schwieriger, zu Bankkreditfinanzierungen zu gelangen. Ergänzende Finanzierungsformen wie Crowdfunding könnten in vielen Fällen helfen. Doch SPÖ-Klub und Arbeiterkammer leisten derzeit leider massiven Widerstand gegen die Forcierung dieser fortschrittlichen Maßnahme, die v.a. für Start-ups und kleinere Unternehmen eine enorme Unterstützung bedeuten würde.

"Innovation ist unsere Zukunftsvorsorge. Viele innovative Ideen können jedoch nicht realisiert werden, weil die dafür notwendigen finanziellen Mittel fehlen. Die Investitionszuwachsprämie Neu wäre der Motor für 0,1 Prozent mehr BIP und 3.400 neue Jobs", bestärkt Haubner die Forderung von Präsident Leitl, und betont abschließend:

"Im aktuellen ÖGB-Leitantrag wurden die jüngsten Arbeitsplatzvernichtungsideen präsentiert. Für die ÖVP und den Wirtschaftsbund ist klar: Die Unternehmer sind an ihre Belastungsgrenze angelangt. Was wir brauchen, sind spürbare Maßnahmen, die erfolgreiches Wirtschaften auch in Zukunft ermöglichen."

