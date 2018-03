Töchtertag bei GOURMET

10 Mädchen konnten im Rahmen des Wiener Töchtertages in die Töpfe von GOURMET blicken und neue Berufsbilder jenseits von Rollenklischees entdecken

Wien (OTS) - Es sind Jobs mit Zukunft, die Mädchen im Rahmen des Wiener Töchtertages in der GOURMET-Küche in der Oberlaaer Straße in Wien hautnah kennen lernen konnten. Sie sind vielleicht die Logistikerin, die Qualitätsmanagerin, die Köchin oder Patissier in einer Großküche im Jahr 2020. Deshalb öffnet die GOURMETGROUP auch heuer beim Wiener Töchtertag am 25.4.2013 seine Lager, Labors sowie Küche und Patisserie für 10 interessierte Mädchen.

Die Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren konnten dabei gleich selbst anpacken: z. B. den Salzgehalt von Speisen analysieren und kontrollieren, Speisen im Lager mit dem Scanner erfassen und in der Patisserie schmackhafte Torten verzieren. Bei einem Sensorikworkshop mit einer GOURMET-Ernährungswissenschafterin haben die Mädchen ihren Geschmackssinn geschult.

"In der Gemeinschaftsverpflegung gibt es eine Reihe von interessanten Aufgaben, die technische und handwerkliche Ausbildung erfordern. Die GOURMETGROUP möchte Mädchen Mut dazu machen, bei ihrer Berufswahl aus den gängigen Rollenklischees auszubrechen und neue Berufsbilder, abseits des Mainstreams, für sich zu entdecken. Die Begeisterung, mit der die Mädchen beim Wiener Töchtertag in unserer Großküche mit anpacken, motiviert uns jedes Jahr zum Mitmachen", betont Herbert Fuchs, Geschäftsführer der GOURMETGROUP.

Die GOURMETGROUP ist Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering-und Gastronomieservices. Sie vereint Unternehmen rund um die Kompetenzbereiche Ernährung, Kulinarik und gastronomische Dienstleistungen. Zu den Kunden der GOURMETGROUP zählen Kindergärten und Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, der Einzelhandel sowie zahlreiche Gäste in den Gastronomiebetrieben. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zum Unternehmenserfolg bei.

Fotos können bei Interesse gerne zugesandt werden.

