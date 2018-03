ORF III mit Peter Turrini bei "erLesen" und Teresa Rotschopf im "ORF III Künstlergespräch"

Am 30. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Die Musikerin Teresa Rotschopf, Protagonistin in dem Kino-Dokumentarfilm "Oh Yeah, She Performs", ist am Dienstag, dem 30. April 2013, zu Gast beim "ORF III Künstlergespräch". Fast zehn Jahre lang war sie als "Suzy on the Rocks"-Sängerin der Elektropopband Bunny Lake unterwegs, nun startet sie unter dem Künstlernamen O eine Solokarriere. Im Gespräch mit Peter Fässlacher spricht sie um 19.45 Uhr über Familie, Emanzipation und musikalische Zukunftspläne.

Um 20.15 Uhr lädt Heinz Sichrovsky wieder bedeutende Persönlichkeiten auf seine "erLesen"-Couch: Peter Turrini stellt sein neues Stück "Aus Liebe" vor, das im Mai am Theater in der Josefstadt Premiere feiert, und stellt sein Kinderbuch vor, das von Josef Haderer illustriert wurde. Bestsellerautorin Judith Taschler präsentiert ihren neuen Roman "Die Deutschlehrerin", einen vielschichtigen Psychothriller um das Verschwinden eines Buben. Und Paul Lendvai, Doyen des Journalismus, spricht über sein autobiografisches Werk "Leben eines Grenzgängers".

Im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" präsentiert ORF III um 21.05 Uhr die Newcomer Flo & Wisch. Die beiden sind bekannt aus der ORF-Show "Die große Chance" 2012 und machen sich jetzt bei ihrem ersten Programm "Hoffnungslos ..." auf die beschwerliche Suche nach einer glücklichen Zukunft. Dabei versuchen sie zu beweisen, dass es sogar für arme Studenten noch Hoffnung gibt - wenn diese reich an Pointen und frechen Liedern sind.

Im Anschluss daran um 22.00 Uhr zeigt ORF III im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film" die Dramödie "The One and Only - Der einzig Richtige". Der mehrfach ausgezeichnete Film der dänischen Erfolgsregisseurin Susanne Bier erzählt eine Liebesgeschichte zweier Menschen, die durch zahlreiche Schicksalsschläge schließlich zueinander finden.

