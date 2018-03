Natália Kellys Song-Contest-Outfit

Weißer Seidenchiffon und Jeans in Silberoptik

Wien (OTS) - Mit ihrem Song "Shine" eröffnet Natália Kelly am 14. Mai 2013 das erste Semifinale des "Eurovision Song Contests" in Malmö. Nun steht auch fest, in welchem Outfit sie ihren großen Auftritt bestreiten wird: Natália trägt über einem eng anliegenden weißen Top eine weiße Bluse aus Seidenchiffon mit Fledermausärmeln und Bootsausschnitt. Der Kragen ist mit Strasssteinen in den Farbnuancen Rosé, Silber und Metallic bestickt. Kombiniert wird dies mit blauen Skinny-Jeans in 7/8-Länge, die durch eine silberne Oberflächenbehandlung einen besonderen Schimmer erhalten - dazu passend ein platin-silberner Gürtel in Netzoptik. Abgerundet wird das Outfit durch tropfenförmige Ohrringe im Art-déco-Stil in Schwarz und Silber sowie ein breites Armband, das sich aus mehreren kleinen Silberkettchen und Strasssteinchen zusammensetzt. Natália Kelly: "In meinem Song-Contest-Outfit fühle ich mich total wohl - das ist genau mein Stil. Es ist nicht zu übertrieben und doch glamourös. Mir war wichtig, dass ich beim Auftritt etwas trage, das einerseits nicht nach Verkleidung aussieht und andererseits die Performance optimal unterstützt."

Natália Kelly bei "Willkommen Österreich" und "Dancing Stars"

Bis zu ihrer Abreise nach Malmö hat Natália Kelly noch einen vollen Terminkalender - denn neben zahlreichen Promotionterminen, der Schule und einem Probemarathon ist die Niederösterreicherin unter anderem am Dienstag, dem 30. April, um 22.05 Uhr zu Gast bei "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", wo sie gemeinsam mit Russkaja "Shine" performen wird, und am Freitag, dem 3. Mai, singt sie ihren Song-Contest-Titel im Showprogramm des ORF eins Events "Dancing Stars" (live ab 20.15 Uhr in ORF eins).

Der "Eurovision Song Contest" in ORF eins

Natália Kelly eröffnet am Dienstag, dem 14. Mai 2013, um 21.00 Uhr in ORF eins mit Startnummer eins das erste Semifinale des "Eurovision Song Contests" in Malmö und singt um einen Platz für das große Finale am Samstag, dem 18. Mai. Mit ihrem Song "Shine" muss sie die internationalen Jurys gleichermaßen wie das Publikum überzeugen -denn auch heuer werden in jedem Land die Punkte zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televote vergeben -und nur die Top Ten jedes Semifinales steigen ins Finale auf.

Andi Knoll kommentiert die Song-Contest-Events, die am 14. (erstes Halbfinale), 16. (zweites Halbfinale) und 18. Mai (Finale) live ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins stehen, für das ORF-Publikum. "And here are the results of the Austrian vote", mit diesen Worten meldet sich auch heuer wieder Kati Bellowitsch, um beim Finale die österreichischen Punkte zu verkünden.

