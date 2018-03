Vertreter von Usbekistan absolvierte Antrittsbesuch in Vorarlberg

Informations- und Gedankenaustausch mit LH Wallner und LTP Nußbaumer im Landhaus

Bregenz (OTS/VLK) - Ravshanbek Duschanov, Geschäftsträger (Chargé d'Affaires) in der Botschaft der Republik Usbekistan in Wien seit Mitte September 2009, hat am Montag (29. April) seinen Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Markus Wallner und Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer in Vorarlberg absolviert. Im Mittelpunkt der Gespräche standen wirtschaftliche und politische Themen.

Usbekistan mit seinen aktuell knapp 30 Millionen Einwohnern ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Zentralasiens. Die heute gültigen staatlichen Grenzen bestehen erst seit 1963. Bereits 1924/25 war aus der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik Turkestan und den beiden Volksrepubliken Choresmien und Buchara die Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (Usbekische SSR) hervorgegangen. Seine Unabhängigkeit erlangte Usbekistan nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991.

Wirtschaftlich befindet sich Usbekistan nach wie vor in einem langwierigen Übergangsprozess von der sowjetisch-zentralistischen Planwirtschaft zu einem marktwirtschaftlich orientierten System. Die wichtigsten Wirtschaftszweige Usbekistans sind die Industrie und die Landwirtschaft. Die Hauptexportgüter des Landes sind Energierohstoffe (Erdgas, Öl, Strom), Bunt- und Edelmetalle (Gold) sowie Baumwolle.

