Kapsch erhält weiteren Großauftrag für Zugfunk in Polen

Wien (OTS) - Kapsch CarrierCom hat bereits Zugsicherheitssysteme auf Basis von GSM-R Technologie in aller Welt realisiert. Nun erhält das Unternehmen als einen weiteren Auftrag von der polnischen Eisenbahngesellschaft PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Entlang der Linie E30 von Legnica über Wroclaw nach Opole wird das Zugsicherheits- und Steuerungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) implementiert. Kapsch übernimmt das Design und die Installation des GSM-R Equipments. Die Auftragssumme beträgt 9,2 Millionen Euro. Das Projekt hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Das wichtigste Ziel von ERTMS ist die Sicherstellung der Interoperabilität des Zugverkehrs in Europa. Kapsch hat im Bereich Telekommunikations-Lösungen für Bahngesellschaften umfassendes Know-how gebündelt. "Unsere Spezialisierung auf digitalen Zugfunk findet sowohl im Bereich Forschung und Entwicklung statt, wo wir die nächsten Technologiegenerationen vorbereiten, als auch in vielen konkreten Implementierungsprojekten. Mit dieser Erfahrung punkten wir bei Ausschreibungen in der ganzen Welt. Der weitere Auftrag in Polen ist eine schöne Bestätigung für die Kompetenz aus dem Hause Kapsch", so Horst Kaufmann, der Kapsch CarrierCom Vice President Sales GSM-R für die CEE Region.

Implementierung und technischer Support

Das Projekt umfasst unter anderem die Erweiterung der bestehenden Infrastruktur bei der BSC (Base Station Controlern) und der TCUs (Transcoder Units) Infrastruktur sowie die Lieferung und Implementierung von 32 Basisstationen BTS 9000 an 16 Standorten entlang der E30 Strecke. Die BTS Infrastruktur wird Kapsch mit Torpol, einem lokalen Partner, aufbauen. Die Projektlaufzeit ist laut Vertrag auf 24 Monate festgesetzt. Zusätzlich fordert PKP PLK S.A. eine Garantiezeit von fünf Jahren. In diesem Rahmen wird Kapsch technische Supportleistungen erbringen.

Kapsch CarrierCom ist ein global tätiger Systemintegrator und bietet End-to-End-Telekommunikationslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Bahnbetreiber, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Unternehmen, die Echtzeit-Asset-Management-Lösungen benötigen. Für Kunden aus der ganzen Welt ist Kapsch CarrierCom ein vertrauenswürdiger Partner. Neben Lösungen für unternehmens- und geschäftskritische Telekommunikation bietet Kapsch CarrierCom ein komplettes End-to-End-Dienstleistungsspektrum. Mit einem starken Fokus auf Innovationen in insgesamt acht Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien und strategisch wichtigen Partnerschaften zählt Kapsch CarrierCom zu den Know-how-Trägern in der Telekom-Industrie.Kapsch CarrierCom ist Teil der Kapsch Group und hat ihren Sitz in Wien.

