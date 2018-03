Spindelegger: Hürden für Unternehmer abbauen - Wirtschaft entfesseln

Leitl: Arbeitsplätze schaffen - Neue Steuern sind Gift für Vertrauen in Standort

Wien, 29. April 2013 (ÖVP-PD) "Österreich steht wirtschaftlich besser da als der Rest der EU. Nun müssen wir weitere Akzente setzen, um die österreichische Unternehmenslandschaft auszubauen", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl. Die Verwaltung muss leichter und schneller werden, so Spindelegger: "Bürokratie bringt keine Wertschöpfung, sondern Lasten. Durch den Abbau von formalen Hürden, wie zum Beispiel der Veröffentlichungspflicht, einem Ausbau des E-Gouvernements und die Reduktion der gesetzlich geforderten Beauftragten in Betrieben, schaffen wir das." Der ÖVP-Chef betont weiter, die freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung auf eine breitere Basis stellen zu wollen. "Motivierte Mitarbeiter sollen besser vom Erfolg des Unternehmens profitieren. Damit am Ende mehr für die Mitarbeiter übrigbleibt, soll die Hälfte der Beteiligung steuerbegünstigt und von Sozialversicherungsabgaben befreit sein. So kommen die Mitarbeiter auf mehr Netto-Einkommen", so der Vizekanzler, der klarstellt: "Unser Ziel ist die Entfesselung der Wirtschaft und der Abbau von bürokratischen Hürden. Dafür bietet die ÖVP intelligente Lösungen, die unser Budget nicht belasten." ****

Spindelegger verweist auf Impulse, die bereits gesetzt wurden:

"Mit der GmbH-NEU wird der Einstieg für Jungunternehmer erleichtert und werden Hürden abgebaut. Dadurch erwarten wir mehr Unternehmensgründungen." Zudem soll die Finanzierung durch Crowdfunding für Klein- und Mittelbetriebe ausgebaut werden. "Wir wollen da ansetzen, wo Jungunternehmern der Schuh drückt – bei der Finanzierung. Dazu haben wir steuerliche Maßnahmen gesetzt." Außerdem schafft die neue Jungunternehmerförderung, die mit Mai in Kraft tritt, leichteren Kapitalzugang für Jungunternehmer. Und auch der eingerichtete Business Angel Fonds soll die Hürde der Finanzierung leichter überwindbar machen. Spindelegger stellt auch die Eckpunkte einer neuen Mittelstandsfinanzierung vor. Mit der Gründung von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften sollen -versehen mit Anreizen – mehrere hundert Millionen Euro an privatem Kapital zur Finanzierung von mittelständischen Unternehmen aufgebracht werden.

"Die Wirtschaft feiert auch den Tag der Arbeit. Denn was wären die Wirtschaft und der Tag der Arbeit, ohne Arbeitgeber? Und was wären Arbeitgeber ohne talentierte Menschen", stellt Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl klar. "Für neue Arbeitsplätze braucht die Wirtschaft die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür hat Österreich gute Chancen: Denn wir sind fair! Die Arbeitgeber verlangen nicht nur etwas, sondern geben auch viel: Arbeitsplätze, eine sehr gute Ausbildung und - das Geheimrezept - betrieblichen Teamgeist." Um den positiven Trend nicht zu bremsen, stellt sich der Wirtschaftsbund-Präsident klar gegen neue Steuern: "Das ist Gift für das Vertrauen in den Standort und ein absoluter Jobkiller. Das gilt auch für den Straf-Euro bei Überstunden oder die sechste Urlaubswoche. Die Menschen wollen Überstunden machen, um besser zu verdienen oder den Zeitausgleich zu nützen. Das fördern wir." Denn die Auftragseingänge bei den Betrieben seien volatil und das muss ausgeglichen werden. "Dieser Airbag hat dafür gesorgt, dass wir besser als andere Länder durch die Krise gekommen sind", stellt Leitl fest, und spricht sich dafür aus, dass Arbeitszeiten verstärkt auf betrieblicher Ebene geklärt werden. Das würde zu mehr Flexibilität führen, die im internationalen Wettbewerb immer wichtiger wird. Auch die Pauschalierung der Lohnnebenkosten ist dem Wirtschaftsbund-Präsidenten ein Anliegen: "Wenn wir die Lohnnebenkosten pauschal an eine Stelle abliefern, die sie weiterverteilt, dann ersparen sich Staat und Betriebe insgesamt an die 400 Millionen Euro. Das wäre eine wünschenswerte Vereinfachung für unsere Betriebe." Leitl spricht sich aber zugleich für eine Senkung der Lohnnebenkosten – etwa in einem ersten Schritt von 0,1 Prozent im Insolvenzsicherungsfonds – aus.

"Vizekanzler Michael Spindelegger hat einige Punkte angesprochen, die ich ausdrücklich unterstützen will", so Leitl:

"Wir müssen Investitionen fördern. Es geht beim Wachstum um ein kleines Plus oder ein kleines Minus. Dazwischen liegen zigtausende Jobs." Leitl will in Zukunft auch die Unternehmensfinanzierung für Kleinunternehmer, wie das Crowdfunding, in Österreich umsetzen und verlangt eine Investitionszuwachsprämie Neu, um betriebliche Investitionen anzukurbeln. Werden die richtigen Rahmenbedingungen für die heimischen Betriebe geschaffen, dann könnte die Rekordbeschäftigung in Österreich heuer um weitere 30.000 Jobs gesteigert werden, sind sich Spindelegger und Leitl einig. Wirtschaftsbund-Präsident Leitl: "Wir brauchen Optimisten, keine Raunzer."

