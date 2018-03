WPM - Prozessmanagement der nächsten Generation

Werden Sie SpezialistIn im wertstromorientierten Prozessmanagement (WPM) und steigern Sie Effizienz und Effektivität in Ihrem Unternehmen!

Wien (OTS) - Die Anforderungen von KundInnen und weiteren Stakeholdern, wie der Gesellschaft oder dem Staat, an ein Unternehmen und dessen Prozessen steigen ständig an. Um diesen vielseitigen Ansprüchen dauerhaft gerecht werden und nachhaltig am Markt erfolgreich sein zu können, sind standardisierte, stabile und optimierte Prozesse notwendig, die ständig verbessert und hinsichtlich der wechselnden Anforderungen weiterentwickelt werden müssen.

Für optimale Ergebnisse wurden die jeweiligen Vorzüge des effizienzorientierten Wertstromdesigns und des stärker effektivitätsorientierten Prozessmanagements in einer neuen Vorgehensweise kombiniert.

Sowohl bei der Entwicklung der Vorgehensweise, als auch bei der Erstellung des Curriculums haben WissenschaftlerInnen mit Praxisbezug sowie PraktikerInnen mit hervorragender, theoretischer Fundierung mitgewirkt, wodurch gleichermaßen höchstes, wissenschaftliches Niveau und Praxisrelevanz sichergestellt wurden. Die Inhalte sollen nicht nur theoretisch, sondern zu einem großen Teil auch durch praxisorientierte Beispiele und anwendungsnahe Gruppenübungen vermitteln.

"Wertstromorientiertes Prozessmanagement bietet eine neue, fundierte und praxisorientierte Methode zur methodischen Analyse, Planung und Gestaltung sowie kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen, die in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten von der Administration bis zur Produktion eingesetzt werden kann", meint Univ.Prof. Dr. Wilfried Sihn, Leiter der Bereiche Betriebstechnik und Systemplanung und Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH.

Zielgruppe sind Prozessverantwortliche, die einen neuartigen, intuitiven und umfassenden Zugang zum Thema suchen, ProzessmanagerInnen einer Organisation und Wertrstrombeauftragte, die nach einer nachhaltigen Systematik suchen.

Des Weiteren werden Personen, die Verantwortung bei Prozessverbesserungen tragen oder daran mitwirken sowie Qualitätsbeauftragte, QualitätsmanagerInnen und Umweltbeauftragte, die sich in Richtung Prozessmanagement weiterbilden wollen und ProjektmanagerInnen angesprochen. Nach positiver Prüfungsablegung erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat der Technischen Universität Wien.

Nutzen Sie den Frühbucherbonus bis 28. Juni 2013!

Mitglieder der Gesellschaft für Prozessmanagement erhalten 10 % Ermäßigung auf die reguläre Seminargebühr.

Facts

Anmeldefrist: 06. September 2013

Start: 16. September 2013

Dauer: 7 Tage

Unterrichtsort: Wien

Unterrichtssprache: Deutsch

Teilnahmegebühren: 2.600 Euro

Abschluss: Teilnahmebestätigung bzw. Abschlusszertifikat der TU Wien

Rückfragen & Kontakt:

Technische Universität Wien

Continuing Education Center

Email: office @ cec.tuwien.ac.at

Tel.: +43 /(0)1/58801-41701

Web: http://cec.tuwien.ac.at/seminare/spezialseminare/wpm