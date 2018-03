Industrie begrüßt Vorschläge zu Stärkung des Standortes

IV-GS Neumayer: Bei Unternehmen ist Belastungsgrenze erreicht - Verwaltungsvereinfachungen sofort umsetzen - Freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung als Win-Win-Situation

Wien (OTS/PdI) - Als "wichtiges Signal im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes", begrüßte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer die heute, Montag, von Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl vorgestellten Forderungen für eine Entlastung der Unternehmen: "Die heimischen Betriebe stehen im internationalen Wettbewerb unter zunehmendem Druck - die überdurchschnittlich hohen österreichischen Arbeitszusatzkosten sowie weitere nationale Sonderkosten, etwa auch im Bereich der Energie, sind da alles andere als hilfreich", so Neumayer. Es seien daher "alle Schritte zu begrüßen, die den Druck, der auf den heimischen Betrieben lastet, mindern, damit die Unternehmen mehr Arbeitsplätze sichern und schaffen können". Die Industrie plädiere daher dafür, einige der heute vorgeschlagenen Verwaltungsvereinfachungen sofort umzusetzen, so der IV-Generalsekretär: "Die sofortige Abschaffung aller Rechtsgeschäftsgebühren wäre ebenso eine wichtige Erleichterung für die Unternehmen, wie auch die Abschaffung der Veröffentlichungspflicht in der 'Wiener Zeitung'". Besonders begrüße die Industrie zudem den Vorstoß, die Flexibilisierung der Arbeitszeit verstärkt auf betrieblicher Ebene gestalten zu können sowie die Reduzierung der Unternehmens-Beauftragten wie Neumayer betonte: "Eine Halbierung der Unternehmens-Beauftragten wäre ein wichtiger erster Schritt im Sinne der Betriebe."

Ebenfalls positiv bewerte die Industrie die Vorschläge zu einer Mitarbeitererfolgsbeteiligung auf freiwilliger Basis. "Die Industrie zahlt bereits jetzt überdurchschnittliche Löhne - dies ist ein klares Zeichen der Wertschätzung der Industrie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber. Mitarbeitererfolgsbeteiligungen wären hier, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder bestimme Mitarbeitergruppen, ein gutes Instrument, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am gemeinsam erarbeiteten Erfolg teilhaben zu lassen", sagte Neumayer. Wichtig und richtig sei dabei die Freiwilligkeit solcher Instrumente sowie die Vereinbarung auf betrieblicher Ebene. "Richtig gemacht, kann dies zu einer Win-Win-Situation für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen", so der IV-Generalsekretär. Ebenfalls begrüße die Industrie "alle Maßnahmen, die die Finanzierung der Unternehmen - gerade in schwierigen Zeiten -, erleichtern", wie Neumayer mit Blick auf die Vorschläge zur Beteiligungsfinanzierung sowie Investitionsförderung betonte. Klar müsse jedenfalls sein: "Der richtige Weg lautet Entlastung und Entbürokratisierung - Österreichs Unternehmen brauchen in beiderlei Hinsicht mehr Freiraum, um Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze schaffen zu können. Belastungen, insbesondere des Faktors Arbeit, wie das bedauerlicherweise ÖGB und AK anstreben, sind hingegen eine absolute Themenverfehlung und widersprechen der gegenwärtigen konjunkturellen Wirklichkeit und ihren Herausforderungen", betonte der IV-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien