Wöginger: Eigentum schafft Sicherheit und Unabhängigkeit

Wer Eigentumsbildung verhindern will, hat nichts Gutes im Sinn

Wien (OTS) - "Wir als ÖAAB bekräftigen den ÖVP-Vorschlag, dass Gemeindewohnungen käuflich erwerbbar sein sollen. Hier geht es um leistbares Eigentum für die Menschen und frisches Kapital für neue Wohnungen und nicht um das Verscherbeln von Sozialwohnungen. Für uns steht die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund, sich und ihren Familien durch Bildung und Arbeit selbstständig und eigenverantwortlich im Leben etwas aufzubauen", so ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger anlässlich der heutigen Aussendung von AK Präsident Kaske.

"In den vergangenen drei Jahren sind die Preise für Eigentumswohnungen um zehn Prozent gestiegen. Gerade für Jungfamilien ist der Traum vom Eigentum in weite Ferne gerückt. Die Wartelisten der Wohnungssuchenden werden vor allem in Wien immer länger. Wenn jemand viel verdient und in einer Sozialwohnung wohnt, soll er entweder eine marktübliche Miete zahlen, oder auch die Möglichkeit bekommen, die Wohnung zu kaufen. Mit unseren Maßnahmen wäre sichergestellt, dass einerseits mehr Sozialwohnungen für wirklich Bedürftige zur Verfügung stehen und andererseits zusätzliche Mittel in neuen Wohnraum investiert werden können", so Wöginger.

"Wir wollen einen Aufbruch am Wohnungsmarkt - mit klug gesetzten Schritten, die auf Dauer Wirkung entfalten. Ziel muss sein, dass der Wohnraum zum Eigentum der Menschen wird. Wer Eigentumsbildung verhindern will, hat nichts Gutes im Sinn. Denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände", so Wöginger abschließend.

