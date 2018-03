Wolf Theiss erneut als 'Austrian Law Firm of the year' bei den Chambers Europe Awards for Excellence ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im Rahmen der diesjährigen Chambers Europe Awards for Excellence wurde WOLF THEISS nach den Jahren 2008, 2009 und 2012 bereits zum vierten Mal als 'Austrian Law Firm of the Year' ausgezeichnet. Im Jahr 2011 gewann die Sozietät außerdem den Preis als 'Austrian Client Service Law Firm of the Year'. Die Awards wurden in einer feierlichen Zeremonie am 25. April in London von Partner Clemens Philipp Schindler in Empfang genommen.

Der Award belohnt den Einsatz des Teams von Wolf Theiss in Österreich. Dessen jüngste Transaktionen umfassen unter anderem die Beratung des mexikanischen Mobilfunkbetreibers América Móvil beim Einstieg in die Telekom Austria, sowie der Inter IKEA Centre Group beim Verkauf von zwei Shopping Centers in Österreich und die Beratung von KELAG bei der ersten Begebung einer Unternehmensanleihe nach dem neuen Prospektregime.

Erik Steger, Managing Partner von Wolf Theiss, kommentiert den Gewinn: "Chambers legte heuer in seiner Beurteilung besonderes Augenmerk auf außergewöhnliche Leistungen in möglichst vielen Gebieten, sowie Internationalität. Dass wir unsere Kunden vielfach grenzübergreifend betreuen, war maßgeblich für diese erfreuliche Auszeichnung. Auch dieses Mal wurden Klienten befragt und deren Feedback in die Recherche einbezogen. Daher freut uns dieser Gewinn ganz besonders. Eine nachhaltig gute Beziehung zu unseren Klienten hilft uns, ihre Bedürfnisse genau zu kennen und mit ihnen effizient die besten Lösungen zu erarbeiten."

Die renommierten Chambers Awards werden vom weltweit führenden Fachverlag für Rechtsanwaltskanzleien für herausragende Leistungen verliehen. Sie stellen eine der wichtigsten internationalen Anerkennungen für Kanzleien und Juristen dar. Die unabhängige Jury basiert ihr Urteil auf der Betrachtung der besonderen Erfolge, welche über einen Zeitraum von zwölf Monaten, in den Bereichen außergewöhnliche Transaktionen, strategisches Wachstum und hervorragende Kundenbetreuung erzielt werden.

