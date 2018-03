Ärztekammer: Registrierung aller Gesundheitsberufe sinnvoll

Wichtige Maßnahme für mehr Qualität und Patientensicherheit

Wien (OTS) - Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) unterstützt die Forderung nach einem umfassenden, verpflichtenden Berufsregister für gesetzlich geregelte Gesundheitsberufe. Dieses müsste jedenfalls bei den jeweiligen Berufsverbänden angesiedelt sein, da es dem Selbstverständnis der involvierten Berufe entspreche, die berufsspezifischen organisatorischen Angelegenheiten in Eigenregie verantwortlich wahrzunehmen. Die politisch angedachte Führung der Berufsregister durch die Arbeiterkammer sei nach Auffassung von ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger "systemwidrig und fachlich nicht begründet". Denn ein großer Teil der Angehörigen der qualifizierten Gesundheitsberufe sei freiberuflich tätig, währenddessen die Arbeiterkammer für Menschen zuständig sei, die in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis stünden. Auch wäre die gesetzliche Vertretungsorganisation von Arbeitern und Angestellten rein fachlich nicht kompetent, diese Aufgabe zu übernehmen. "Ein Berufsregister schafft Transparenz, dient der Qualitätssicherung und damit der Patientensicherheit", erklärte Wechselberger am Montag in einer Aussendung.

Die verpflichtende Registrierung sei auch eine wichtige Basis für die erforderliche Bedarfsplanung im Gesundheitswesen. Wechselberger: "Wir wissen, dass bis zum Jahr 2020 rund 600.000 Pflegekräfte fehlen werden. In den medizinisch-technischen Berufen gibt es jetzt schon Engpässe." Gültige Daten über die Anzahl, die Beschäftigungsformen und den Ausbildungsgrad gebe es für nichtärztliche Gesundheitsberufe derzeit nicht. "Das sollte im Interesse der Patienten so rasch wie möglich geändert werden", betonte der Ärztechef, der gleichzeitig auf eine klare Abgrenzung zu gewerblichen Gesundheitsberufen pochte.

In einem Berufsregister sieht Wechselberger auch Vorteile für die einzelnen Berufsgruppen: "Der Bezug der Berufsverbände zu qualitativen und organisatorischen Anforderungen eines Berufes ist unmittelbar gegeben, womit sie auch objektiv zur Führung des Registers legitimiert sind. Zusätzlich vertreten sie die Interessen der angestellten wie der freiberuflich tätigen Mitglieder ihres Berufsstandes und wissen über die notwendigen Arbeitsbedingungen am besten Bescheid", sagte Wechselberger. Ein Berufsverband könne außerdem in ständiger Rückkoppelung zur Praxis qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungen anbieten.

Auf freiwilliger Basis führten manche Berufsverbände die Registrierung für ihre Mitglieder seit einigen Jahren durch, wünschenswert sei jedoch eine gesetzliche Grundlage für eine verpflichtende Erfassung, erklärte Wechselberger abschließend.

Von der verbindlichen Führung eines Berufsregisters betroffen wären beispielsweise diplomierte Pflegeberufe, aber auch die gehobenen medizinisch-technischen Berufe wie Ergotherapeuten, Diaetologen, Physiotherapeuten, Logopäden, Radiologietechnologen, Orthoptisten und Biomedizinische Analytiker.

