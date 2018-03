Lopatka: "Polen ist ein wichtiger Wirtschaftspartner und Verbündeter Österreichs in der EU"

Staatssekretär fordert gemeinsame Anstrengungen für Wachstum und Beschäftigung in Krakau

Krakau (OTS) - "Mit einem Plus von 2,4% im letzten Jahr zeigt Polen, dass Wirtschaftswachstum auch in Krisenzeiten möglich ist. Davon brauchen wir mehr, um den 26 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern ohne Arbeit eine Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka in seinem Vortrag an der Jagiellonen-Universität in Krakau zum Thema "Eine neue Agenda für Europa: Von der Krise zur Reform". Mit den österreichischen Universitäten Wien, Salzburg und Linz bestehen seit Jahren Kooperationsprogramme.

"Auch wenn wir keine gemeinsame Grenze haben, verbinden uns mit Polen eine gemeinsame Geschichte, enge kulturelle Beziehungen und intensive Wirtschaftskontakte. Wir sehen uns daher als kulturelle Nachbarn in Mitteleuropa, die auch in der EU gemeinsam etwas bewegen. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen im Transformationsprozess spielt Polen in der europäischen Nachbarschaftspolitik und bei der Weiterentwicklung der Östlichen Partnerschaft eine tragende Rolle. Gemeinsam setzen wir uns für eine glaubhafte europäische Perspektive für die Länder des Westbalkans ein", so Lopatka weiter. Die EU müsse in ihren Außenbeziehungen noch mehr mit einer Stimme sprechen, um als globaler Akteur wahrgenommen zu werden. Als enger Verbündeter der USA könne Polen einiges zur Ausgestaltung der transatlantischen Beziehungen beitragen.

"Unsere Exporte nach Polen haben 2012 mit 3,4 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht. Besonders dynamisch entwickeln sich die Wirtschaftsbeziehungen zu Südpolen, wo 35% des polnischen BIP erwirtschaftet werden. Etwa die Hälfte unserer Exporte gehen in den südpolnischen Raum. Über 200 österreichische Unternehmen haben hier Niederlassungen und sind in Großprojekte involviert, wie etwa der Umbau des Zentralbahnhofs von Katowice", hielt der Staatssekretär nach seinen Treffen mit dem Wojewoden Jerzy Miller (Landeshauptmann) und dem Bürgermeister von Krakau, Jacek Majchrowski fest.

Zwischen der Region Südpolen und den Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich gibt es eine intensive Zusammenarbeit. Wien und Innsbruck sind darüber hinaus Partnerstädte Krakaus. "Diese regionale Kooperation ist ein wesentlicher Baustein des gemeinsamen Europa. Von hier kommen wichtige zusätzliche Wachstums- und Beschäftigungsimpulse", so Lopatka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

Tel.: +43(0)501150-3320; F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.aussenministerium.at, http://www.bmeia.gv.at