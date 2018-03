Neues Kochbuch "Jung und Alt am Küchentisch" präsentiert

Geschmack verbindet Generationen - SchülerInnen kochen mit Großeltern traditionelle und moderne Gerichte

Wien (OTS) - In der Küche kommen die Menschen zusammen - und damit auch die Generationen. Rezepte und damit verbundene Geschichten werden weitergeben. Gleichzeitig lernen die Generationen mit ihrem unterschiedlichen Zugang zum Kochen voneinander. Das Resultat ist das Buch "Jung und Alt am Küchentisch - Geschmack verbindet Generationen" - eine bunte Mischung aus beinahe vergessenen traditionellen und modernen Gerichten. Das Buch entstand im Rahmen des "Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen" als generationenverbindendes Projekt.

Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely ist begeistert vom Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit von SchülerInnen und ihren Großeltern: "Sie haben mit viel Freude und Engagement klassische Wiener-, aber auch moderne Gerichte zubereitet. Dabei haben Jung und Alt nicht nur mehr übers Kochen, sondern auch über die Lebenswelt der anderen Generation erfahren. Ich wünsche allen LeserInnen viel Freude beim Nachkochen."

Marianne Klicka, Dritte Landtagspräsidentin, war als im "Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen" Initiatorin des Projektes. Ihr geht es um ein gelebtes Miteinander von Kindern und SeniorInnen: "Nur wenn Jung und Alt einander gegenseitig respektieren und wertschätzen, können wir die hohe Lebensqualität in unserer Stadt für alle erhalten." Tatkräftig mitgewirkt an der Umsetzung des Kochbuchs hat das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP), das sich seit Jahren für einen intensiven Austausch zwischen den Generationen engagiert. So gibt es etwa Kindergärten in den Häusern zum Leben, die von der Frischküche verpflegt werden. Im Haus Föhrenhof teilen sich Jung und Alt - Kinder und SeniorInnen - den Mittagstisch und essen gemeinsam.

14 Schulen haben sich in der Entstehung des Kochbuches engagiert und ihre Küchen dafür zur Verfügung gestellt. Susanne Brandsteidl, Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien, bedankt sich bei den SchülerInnen, ihren Großeltern und den LehrerInnen für die Unterstützung: "Im Rahmen des Unterrichts wurden SchülerInnen mit ihren Großeltern eingeladen, gemeinsam in der Küche zu stehen und unter fachlicher Beratung ein Gericht zu zaubern. Die vielen TeilnehmerInnen bestätigen die Begeisterung, mit der alle bei der Sache waren."

Für Angelika Rosenberger-Spitzy, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, hat der Aspekt des gesunden Essens einen hohen Stellenwert:

"Gute, vollwertige Ernährung unterstützt dabei, eine hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten." ExpertInnen der Wiener Gesundheitsförderung und des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser verfassten daher zu jedem Gericht auch einen ernährungswissenschaftlichen Kommentar.

Das Buch "Jung und Alt am Küchentisch" ist im Verlag Holzhausen erschienen und um 20 Euro direkt beim Verlag (Tel.: 01 740 95 452, E-Mail: office @ verlagholzhausen.at sowie unter www.verlagholzhausen.at) und im Buchhandel erhältlich.

In Kürze finden Sie unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Präsentation.

