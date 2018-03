DIE PRÄSIDENTINNEN von WERNER SCHWAB

Große Gefühle auf der Bühne in der Kunsthalle Krems

Krems (OTS) - Anlässlich der Ausstellung "Große Gefühle. Von der Antike bis zur Gegenwart" in der Kunsthalle Krems, die sich mit den verschiedenen Ausformungen von Emotionen, wie Liebe und Freude, Zorn oder Trauer und ihrer jeweiligen Veränderung in den historischen Kontexten von Kunstwerken auseinandersetzt, zeigt das Projekttheater Vorarlberg am Freitag, den 24. Mai 2013, um 19.30 Uhr das Theaterstück "Die Präsidentinnen" von Werner Schwab inmitten der emotionsgeladenen Schau.

Die heuer mit dem großen Schauspielpreis des österreichischen Filmfestivals diagonale ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Maria Hofstätter, u. a. bekannt aus dem vielfach prämierten Ulrich Seidl Film Paradies: Glaube, der Serie Braunschlag oder zahlreichen Theaterproduktionen, spielt gemeinsam mit Dietmar Nigsch und Martina Spitzer ein schräges Trio in Schwabs Stück, das eine bitterböse und zugleich komödiantische Sprachattacke darstellt.

Drei Frauen - die "Präsidentinnen ihres Unglücks" - sprechen über ihr Leben, um ihr Leben, ersprechen sich ihr Leben, und das in einer tragik-komischen und atemberaubenden Weise.

Eigentlich sind die Drei ja Freundinnen, - die fromme Erna, ihre lebenslustige Bekannte Grete und die Klofrau Mariedl. Kaffeetrinkend in ihrer Wohnküche sitzend, zu der wie ein Hausaltar ein Fernseher gehört, aus dem der Papst gerade den Segen urbi et orbi erteilt, erzählen sie sich einander Geschichten aus längst verflossenen Tagen. Sie philosophieren über ihr Leben, ihre Sehnsüchte und sexuelle Bedürfnisse oder etwa über ihre Kinder. Es könnte ein gemütlicher Nachmittag werden, doch als sie vom Kaffee zu Likör und Wein übergehen, ihre Gedanken schweifen lassen und ihr persönliches Glück auf einem Dorffest herbeiphantasieren, eskaliert die Situation zunehmend.

Aus den anfänglichen Nettigkeiten und Wunschvorstellungen, in denen Erna ihren katholischen Metzger Wottila findet, Grete von ihrem knackigen Tubabläser Freddy einen Heiratsantrag erhält und Mariedl wieder einmal erfolgreich verstopfte Aborts mit bloßen Händen von Steckengebliebenem - etwa den versteckten Geschenken des Pfarrers -befreit, kippt die skurrile Situation zunehmend in Boshaftigkeiten.

In ihrem Größenwahn steigern sich die Drei wie in einen schönen Rausch hinein und die Sprache schlägt Purzelbäume. Erna, Grete und Mariedl sind "Die Präsidentinnen", jene Figuren aus dem Stück des Grazer Radikaldramatikers Werner Schwab, der 1994 mit sechsunddreißig Jahren starb. Seine Präsidentinnen stellen ins Monströse vergrößerte Kleinbürger dar, deren Domäne das Verdrängen ist, aber gerade durch ihre selbstgefällige Bigotterie schlägt das Unterdrückte mit doppelter Härte zurück.

"Die Präsidentinnen" begründeten Werner Schwabs kometenhaften Aufstieg zum gefragtesten Bühnenautor des deutschsprachigen Raums in den 1990er Jahren. Das Drama zählt zu den meistgespielten deutschen Stücken.

Die Süddeutsche Zeitung zeigte sich über das Lamentieren der Frauen begeistert, denn "das tun sie in dieser 'radikalen Komödie' auf eine Art und Weise, dass für den Zuschauer Freude aufkommt." "Konsequent, brennend" wird Maria Hofstätter als Mariedl von den Vorarlberger Nachrichten in diesem Stück beschrieben, die "diesem Elend Bühnengestalt" gibt.

Maria Hofstätter, die seit 1995, gemeinsam mit Dietmar Nigsch das Projekttheater Vorarlberg leitet, steht sehr gerne auch für Interviews zur Verfügung.

DIE PRÄSIDENTINNEN

von

Werner Schwab

Eine Produktion des Projekttheater Vorarlberg

Mariedl

Maria Hofstätter

Erna

Martina Spitzer

Grete

Dietmar Nigsch

Regie

Walter Hiller

Bühne & Kostüme

Renate Schuler

Datum: Freitag, 24. Mai 2013

18.30 Uhr: Kuratorenführung durch die Ausstellung "Große Gefühle.

Von der Antike bis zur Gegenwart" mit Kunsthallen-Direktor Hans- Peter Wipplinger

19.30 Uhr: "Die Präsidentinnen" mit Maria Hofstätter, Dietmar Nigsch und Martina Spitzer

Ticket für Theater und Ausstellung inklusive Kuratorenführung: 19 Euro / 17 Euro (ermäßigt)

Vorverkaufskarten sind ab sofort erhältlich. Information unter:

02732/908010 oder office @ kunsthalle.at.

Veranstaltungsort Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems an der Donau

