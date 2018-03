VP-Hoch: Hanfwandertag mit Kinderfest - die grüne Vision für Wien?

Wien (OTS) - "Alle Jahre wieder wird Wien von Proponenten des Hanfwandertags überschwemmt, die in Wirklichkeit eine ausgedehnte Party feiern, den Verkehr in Wien somit großflächig zum Erliegen bringen und der Wiener Wirtschaft einen enormen Schaden zufügen", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch hinsichtlich der am kommenden Samstag stattfindenden Veranstaltung.

Die Sperre betrifft unter anderem den Ring, den Franz-Josefs-Kai, die Obere Weißgerber Lände, den Schwarzenbergplatz und die 2er-Linie. Alfred Hoch: "Dass auch wieder die Mariahilfer Straße Teil der Route ist, während gleichzeitig der von Vizebürgermeisterin Vassilakou initiierte Probelauf für die Fußgängerzone stattfindet, schlägt dem Fass den Boden aus. Vielleicht wird das zeitgleich stattfindende "Kinderfest mit Stelzengeher" in die von den Wiener Grünen unterstützte große Hanfwandertags-Party integriert, ist das die grüne Vision für Wien?"

"Offenbar ist die Mariahilfer Straße als neue grüne Demo-Meile auserkoren worden, und muss deshalb "verkehrsberuhigt" werden. Wer so verantwortungslos handelt, disqualifiziert sich als Teil der Wiener Stadtregierung", so Hoch abschließend.

