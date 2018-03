JVP NÖ erstmals auf allen politischen Ebenen vertreten

Jugendvertreter fordern bundesweites Studententicket, leistbare Erst-Wohnungen und mehr direkte Demokratie.

St. Pölten (OTS/OTS) - Erstmals stellt die Junge Volkspartei Niederösterreich (JVP NÖ) Mandatare auf allen drei politischen Ebenen - in den Gemeinden, im Landtag und im Nationalrat. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Landtagsabgeordnete und JVP-NÖ-Obfrau Bettina Rausch und Thomas Amon, Gemeinderat in Obritzberg - einer von 928 jungen VP Gemeinderäten, ihre nächsten Ziele präsentiert und klargestellt: "Für uns sind Mandate kein Selbstzweck, sondern die Chance, für junge Menschen noch mehr zu bewegen."

Die JVP NÖ verweist auf Erfolge wie das TOP-Jugendticket für Schüler und Lehrlinge, die Semesterticket-Förderung für NÖ Studierende und die Nachtbusse, die bereits auf 17 Linien in Niederösterreich unterwegs sind. Sie werden vom Land Niederösterreich mit jährlich 150.000 Euro und vom Bund mit 50.000 Euro gefördert. Das nächste große Ziel der Jugendvertreter ist ein bundesweites Studententicket nach dem Vorbild des TOP-Jugendticket. Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer erwartet sich, dass "die Verkehrsministerin endlich Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben aufnimmt und ein Konzept vorlegt, wie man das bundesweite Studententicket umsetzen kann".

"Leistbare Erst-Wohnungen" fordert Bettina Rausch. Sie kündigt an, mit den Wohnbau-Genossenschaften zu reden, um "leistbare Wohnungen ohne Einmalkosten" umzusetzen. Hier habe der genossenschaftliche Wohnbau noch Nachholbedarf. Eva-Maria Himmelbauer will sich für die "Abschaffung der Grunderwerbssteuer und der Grundbuchgebühr, wenn man das erste Eigenheim erwirbt" einsetzen. Jugend-Gemeinderat Thomas Amon sieht auch die Gemeinden gefordert, wenn es um leistbare Erst-Wohnungen geht und nennt erfolgreiche Initiativen junger Gemeinderäte etwa in Katzelsdorf, in Perchtoldsdorf und in Hofstetten-Grünau.

Schließlich wollen sich die Jugendvertreter für eine Demokratiereform einsetzen. Mit der gesetzlichen Verankerung der Jugend-Gemeinderäte habe Niederösterreich erst vor kurzem einen wichtigen Schritt gesetzt. Das sei "eine Aufwertung", durch die "die Anliegen der Jungen mit noch mehr Selbstbewusstsein" in den Gemeinden eingebracht werden könnten, betont Thomas Amon. Junge Menschen seien, so Bettina Rausch, sehr wohl an Politik interessiert, und zwar "an Politik, die was weiterbringt und die ihnen was bringt". Um dies zu erreichen will Eva-Maria Himmelbauer "Bürgerinnen und Bürgern mehr konkrete Möglichkeiten zur direkten Mitsprache und Mitgestaltung" geben. Sie fordert ein noch höheres Gewicht der Vorzugsstimmen bei allen Wahlen, regelmäßige Bürger-Fragestunden im Nationalrat, automatische Volksabstimmungen bei stark unterstützten Volksbegehren und die Möglichkeit, Volksbegehren und Bürgerinitiativen auch per Internet zu unterstützen.

