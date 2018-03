Staatsschulden - FPÖ warnt vor massiver Belastungswelle nach Nationalratswahl

Ausgelagerte Schulden müssen ab 2014 in den Bundeshaushalt eingerechnet werden

Wien (OTS) - FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer rechnet nach der Nationalratswahl mit einer massiven Belastungswelle für die Bevölkerung und Österreichs Wirtschaft. Denn aufgrund der Einrechnung der bisher ausgelagerten Schulden von ÖBB, ASFINAG und BIG steigt die Verschuldung Österreichs auf fast 80 Prozent des BIP und liegt damit weit neben dem geplanten Budgetpfad der Finanzministerin.

Norbert Hofer: "Da die Bundesregierung - nicht zuletzt aufgrund des Widerstands einiger Landeshauptleute, die in den Parteivorständen der Regierungsparteien den Ton angeben - nicht in der Lage war, echte strukturelle Reformen umzusetzen, bleibt eine massive Belastungswelle die jeden der rund 3 Millionen aktiv erwerbstätigen Steuerzahler mit 4.000 Euro pro Jahr zusätzlich belasten wird. Es handelt sich hier also keineswegs um Bagatellbeträge."

Die Statistik Austria geht davon aus, dass die neuen Budgetregeln bereits ab Herbst 2014 zur Anwendung gelangen werden.

Es wird daher dringend notwendig sein, so die FPÖ, Strukturreformen in der Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Subventionsdschungel endlich umzusetzen. Dies werde die dringendste Aufgabe einer neuen Bundesregierung sein, um soziale Leistungen für jene Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Hofer: "Wir haben zu viele Akutbetten und geben zu wenig Geld für die Pflege aus. Allein dieser Missstand - Akutbetten sind ungleich teurer als Pflegeplätze oder Ausgaben für die Pflege daheim - kostet uns drei Milliarden Euro pro Jahr. Reibungsverluste in der Verwaltung schlagen sich mit einem ähnlichen Fehlbetrag nieder und bei den Subventionen sind wir Europameister. Hier geben wir mit 18 Milliarden Euro doppelt so viel aus wie der Schnitt der EU-Staaten. Hier wäre sogar Potential für eine Steuersenkung vorhanden. Denn es ist jedenfalls klüger, Menschen durch niedrige Steuern zu entlasten, anstatt Umverteilungen durch überbordende Subventionen vorzunehmen. Die Politik hält vor allem deswegen an ihrer Subventionspolitik fest, weil es auf diese in der Regel keinen Rechtsanspruch gibt und die Wähler somit in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis gehalten werden können."

Die FPÖ werde nur dann zu einer Regierungsbeteiligung bereit sein, wenn sich der Koalitionspartner zu echten Strukturreformen verpflichte.

Hofer: "Eine weitere Erhöhung der Steuer- und Abgabenquote in Österreich ist für uns ein No-Go. Das würde der Inlandsnachfrage und der Kaufkraft schaden, die Wirtschaft schwächen, Arbeitsplätze vernichten und damit wiederum die Einnahmenseite im Bundeshaushalt negativ beeinflussen. Die Steuer- und Abgabenquote liegt in Österreich mit 44,2 % mehr als 4 % über jener der BRD und damit im Spitzenfeld der Industrieländer. Das Musterland Schweiz hat eine Steuer- und Abgabenquote von 29,8 %. Noch 1990 lag die Steuer- und Abgabenquote in Österreich bei 39,9 %."

