Österreichs EUREM-Familie wächst: 26 neue Absolventinnen und Absolventen des WKÖ-Lehrganges

Insgesamt sorgen bereits 408 Energiemanager für mehr Energieeffizienz in Betrieben - Jährliche Einsparungen steigen auf 860.000 MWh und 315.000 t CO2

Wien (OTS/PWK269) - Der WKÖ-Lehrgang für Europäische Energiemanager (EUREM) brachte auch beim dreizehnten Durchgang mit 26 Absolventen hervorragende Ergebnisse: Die von den Teilnehmern entwickelten Projekte reduzieren bei steigender oder gleich bleibender Produktionsleistung den jährlichen Energieverbrauch im Ausmaß von insgesamt 52.000 Megawattstunden. Bei den Energiekosten können jährlich 2,7 Mio. Euro eingespart werden. Erfreulicher "Nebeneffekt": Die CO2-Emissionen sinken nach Projektrealisierung jährlich um 12.000 Tonnen pro Jahr.

"Durch professionelles Management lassen sich Energiekosten deutlich senken. Davon profitiert der Standort, es verbessert sich das Betriebsergebnis. Außerdem ist der Betrieb besser gewappnet gegen steigende Energiepreise", erklärte der Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich, Stephan Schwarzer, anlässlich der Verleihung der Lehrgangszertifikate. Ein großer Teil der Projekte wurde von den Geschäftsleitungen der Firmen bereits genehmigt, einige sind schon realisiert oder stehen unmittelbar davor. Die Leiterin der Abteilung Energieeffizienz in der Energiesektion des Wirtschaftsministeriums, Heidelinde Adensam, die die begehrten Urkunden überreichte, zeigte sich von der Qualität der Energieeffizienzprojekte beeindruckt und dankte der Wirtschaftskammer Österreich für die Energiemanager-Initiative.

Hier einige Beispiele von Erfolgsprojekten des soeben abgeschlossenen Lehrgangs: Energieeffizienzsteigerung in Supermärkten, insbesondere bei den Kühlanlagen; Energieeinsparungen in der Gießereiindustrie durch Brennluft-Vorwärmung beim Schmelzofen; Einsatz von Prozessabwärme für Heiz- und Kühlzwecke in einem großen Rechenzentrum; Erdgaseinsparungen durch energetische Nutzung von Lösungsmittelabfällen in der chemischen Industrie sowie Ausbau des innerbetrieblichen Nahwärmenetzes in einem großen Maschinenbaubetrieb.

"Der Lehrgang zeigt, dass die Schulung der betrieblichen Verantwortlichen ähnliche Energieeinsparungen bringt wie die Unterstützung durch externe spezialisierte Energieexperten. Der große Vorteil der EUREM-Ausbildung ist die hohe Umsetzungsquote. Den größten Quantensprung lässt die Kombination beider Ansätze erwarten", erklärt der Vorsitzende der Fachjury, Peter Sattler, Eigentümer und Geschäftsführer eines führenden Energieberatungsunternehmens.

Durchschnittliche Amortisationsdauer: 5,5 Jahre

Ein großer Teil der industriellen Projekte und mancher Beleuchtungsprojekte rechnen sich innerhalb von zwei Jahren, weshalb ihre Realisierung nicht von Förderungen abhängt. Im Bereich der thermischen Sanierung liegt die Amortisationsdauer meist bei 10 bis 20 Jahren. Für die Gesamtheit der Projekte des Lehrgangs wurde eine durchschnittliche Amortisationsdauer von 5,5 Jahren ermittelt. Parallel zum vierzehnten Wiener EUREM-Lehrgang, der gleich im Anschluss mit 28 Teilnehmern begonnen hat, läuft der vierte EUREM-Kurs des WIFI Steiermark mit 25 Teilnehmern in Graz. Dort wurden mittlerweile drei Lehrgänge mit insgesamt 44 Teilnehmern abgeschlossen, die ebenfalls hervorragende Projekte hervorbrachten. In Vorarlberg arbeiten derzeit 43 ausgebildete Experten, 27 Kandidaten werden derzeit im dritten Bregenzer EUREM-Lehrgang ausgebildet.

Die österreichische EUREM-Familie zählt nun bereits 408 Energiemanager. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die Wirtschaft trotz steigender Produktionsmengen ihren Energieverbrauch konstant hält und somit Energieverbrauch vom Produktionswachstum abkoppelt. Für die Umsetzung des vor der Tür stehenden Energieeffizienzgesetzes sind die Betriebe durch ihre qualifizierten Experten bestens gerüstet.

Nähere Informationen zu Informationen zu den österreichischen EUREM-Lehrgängen sind auf der Webseite www.energymanager.eu zu finden. (JR)

