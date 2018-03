VP-Hoch: Bau der Linie U5 ist dringend erforderlich

Wien (OTS) - "Die heutigen Aussagen von Raumplaner Reinhard Seiß belegen einmal mehr, dass die Wiener Stadtregierung in der Planung neuer Stadtteile und in der damit verbundenen Verkehrspolitik ernorme Defizite aufweist. Die Forcierung einer neuen Linie U5 ist dringend erforderlich", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Favoriten, Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in Reaktion auf das Interview in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung "Die Presse".

"Die ÖVP Wien fordert seit vielen Jahren den Bau einer Linie U5, die vom Nordwesten Wiens ausgehend quer durch die Stadt führen würde, den Hauptbahnhof erschließt und Stadtentwicklungsgebiete wie die Wienerberg City und deren Bewohnerinnen und Bewohner endlich adäquat an das öffentliche Verkehrsnetz anbindet. Auch die Pendlerströme im Süden können damit sinnvoll gelenkt werden. Es ist eine Chuzpe, dass die Wiener Stadtregierung derartige Gebiete nicht mit der notwendigen Verkehrsinfrastruktur versieht und die Bürgerinnen und Bürger im Stich lässt. Zeit zum Handeln!", so Hoch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at