Austrian Youth Summit - Human Rights in a European Context

Linz (OTS) - Vom 26.-29. April 2013 fand in Linz der EYP.at und JEF.at European Youth Summit "Human Rights in a European Context" statt. Die 150 TeilnehmerInnen diskutierten aktuelle europapolitische Themen wie z.B. die Wasserprivatisierung, Heirats- und Adoptionsrechte homosexueller Menschen sowie EU Hilfeleistungen an Nordkorea. Ehrengäste waren Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, MEP Prof. Josef Weidenholzer und Bundesministerin a.D. Dr. Andrea Kdolsky. Die Veranstaltung wurde von der Europäischen Kommission (Programm "Jugend in Aktion") und von dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) unterstützt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4094

