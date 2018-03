AVISO: ÖH startet Wahlkampagne: Wirkt schwer, ist leicht!

ÖH-Wahlen von 14.-16. Mai 2013

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft startet morgen offiziell die ÖH-Wahlkampagne und läutet damit die intensive Mobilisierungsphase für die bevorstehende Wahl ein. Bereits von 14.-16. Mai haben Studierende an Universitäten die Möglichkeit ihre Vertretung für die nächsten zwei Jahre zu wählen um damit ihren Interessen und Forderungen Gewicht zu geben - denn wählen wirkt.

Medienaktion: Wirkt schwer, ist leicht!



Mit vielen fliegenden Kühen werden wir zeigen, dass was schwer

wirkt, auch ganz leicht sein kann.

Wählen wirkt schwer: Eine hohe Beteiligung an der ÖH-Wahl sorgt

dafür, dass die Interessen und Meinungen von uns Studierenden das

notwendige Gewicht bekommen.

Wählen ist leicht: Es gibt keine Ausrede. Du kannst dort wählen, wo

du studierst. An drei verschiedenen Tagen. Und es gibt mehr Angebot

als bei den meisten anderen Wahlen.



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Alle Informationen zur ÖH-Wahl 2013 unter wahl.oeh.ac.at



Datum: 30.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Vor dem Hauptgebäude der Uni Wien bei den Stiegen

Universitätsring 1, 1010 Wien



