ORF SPORT + mit Eishockey-Länderspiel Dänemark - Österreich

Am 30. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 30. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Eishockey-Freundschaftsspiel Dänemark - Österreich um 18.55 Uhr und vom 7. Finalspiel der Austrian Volley League zwischen SK Posojilnica Aich/Dob und Hypo Tirol Volleyballteam um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match FC Admira Wacker Mödling - FK Austria Wien um 17.15 Uhr und von Tag fünf beim Surf Worldcup in Podersdorf um 23.10 Uhr.

Samstagmittag hat Österreichs Eishockey-Teamchef Manny Viveiros die letzte Kaderentscheidung für die IIHF Weltmeisterschaft Top Division, die am 3. Mai in Schweden und Finnland eröffnet wird, getroffen. David Schuller hat am Freitag im Spiel gegen Slowenien im ersten Drittel einen Schlag gegen die Brust erhalten und wurde aus Vorsicht anschließend in die Kabine geschickt. Eine Verletzung war am Tag danach nicht mehr erkenn- bzw. spürbar. Daher steht der Stürmer im österreichischen WM-Aufgebot und wird wie 23 seiner Teamkollegen am Montag das Flugzeug Richtung Dänemark besteigen, wo in Kopenhagen am Dienstag das letzte Vorbereitungsspiel stattfinden wird. In Dänemark wird bereits Verteidiger Thomas Pöck mit von der Partie sein, der am Montag aus den USA kommend ebenfalls in Kopenhagen landen wird. Erst am Donnerstag wird Stürmer Thomas Vanek zur österreichischen Nationalmannschaft in Finnlands Hauptstadt Helsinki stoßen. Kommentator ist Michael Berger. Das erste und zweite Drittel wird ab 18.55 Uhr live übertragen. Nach dem Volleyballmatch folgen um 22.40 Uhr die Highlights des dritten Drittels.

Aich/Dob hat am Samtag in der Innsbrucker USI-Halle Titelverteidiger Hypo Tirol klar mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) besiegt und damit ein entscheidendes siebentes Spiel in der "Best-of-Seven"-Finalserie um den österreichischen Meistertitel erzwungen. Valdir de Sousa Sequeira, mit 19 Punkten Topscorer der Partie, verwandelte nach 89 Minuten mit einem Kracher den zweiten Matchball der Gäste. Im letzten Spiel haben die Südkärntner nun am Dienstag Heimrecht und könnten ihren ersten Meistertitel fixieren. Die Tiroler haben schon die zweite Chance vergeben, den Meisterpokal wieder nach Innsbruck zu holen.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Daniel Lion.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 29. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at